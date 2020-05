Jak fotí Huawei P40 Lite

Huawei P40 Lite sází hned na čtveřici objektivů. Kromě hlavního máte k dispozici ultra širokoúhlý, makro a objektiv s bokeh efektem. Telefon fotí (podobně jako např. konkurenční Redmi) primárně 12Mpx snímky, ve kterých každý bod fotky skládá ze čtyř sejmutých hlavním objektivem, v případě potřeby ale můžete využít i plného rozlišení 48 MPx.

Sestavení fotoaparátu Huawei P40 Lite: Hlavní objektiv: 48 Mpx, clona f/1.8

48 Mpx, clona f/1.8 Ultra širokoúhlý objektiv: 8 Mpx, clona f/2.4

8 Mpx, clona f/2.4 Objektiv s bokeh efektem: 2 Mpx, clona f/2.4

2 Mpx, clona f/2.4 Makro objektiv: 2 Mpx, clona f/2.4

Prostředí fotoaparátu nijak nevybočuje ze zaběhlých zvyklostí. U horního okraje záběru je k dispozici několik voleb včetně přístupu do nastavení, kde najdete všechny ostatní. Položky v nastavení se mění podle aktuálně zvoleného režimu, budete tedy do něj muset zavítat vícekrát (minimálně pro foto a video). Režimy se přepínají vodorovným posunem ve spodní části záběru, na pravé straně je pak k dispozici ovládání přiblížení.



Prostředí fotoaparátu



Nastavení fotoaparátu

Fotky pořízené hlavním snímačem jsou velmi slušné a řadí se do nadprůměru. Jsou ostré, mají prokreslené detaily a věrné, podání barev. Ty jsou dostatečně živé, nikoliv však nepřirozeně saturované, odpovídají reálné podobě snímané scény. Telefon velmi zdatně bojuje s přepaly, na které téměř nenarazíte, horší už je to se všudypřítomným šumem.

Hlavní a širokoúhlý objektiv:

Slušné výsledky podává širokoúhlý objektiv. Snímky jsou menší (8 Mpx vs 12 Mpx), s horšími detaily, zejména v tmavých částech se hodně slévají, pořád se ale jedná o použitelný výsledek. Kvalitativně je horší než produkce hlavního objektivu, v situacích, kdy vše potřebné do záběru nedostanete, mu ale slabší výkon rádi odpustíte. Ovladač přiblížení působí lákavě, výsledky jsou ale nevalné a pokud to nebude nezbytně nutné, omezte se u něj na dvě polohy, kterými volíte mezi hlavním a širokoúhlým objektivem.

Ukázkové fotografie:

Po příjemném úvodu s nadprůměrnými fotografiemi přichází zklamání z videa. Že telefon ve střední třídě nezvládne 4K není nijak zásadní problém. Absence dvojnásobné snímkovací frekvence u full HD už ale zamrzí a spokojit se tak budete muset pouze s full HD ve 30 fps. Videa jsou ostrá, nechybí jim detaily, barevně jsou ve srovnání s fotkami o něco méně saturovaná. Telefon při natáčení nemá sklony zbytečně přeostřovat, zoufale mu ale chybí stabilizace. Pokud hledáte telefon primárně na natáčení videa, P40 Lite nebude tou ideální volbou.

Ukázkové video (full HD, 30 fps):