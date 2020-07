Jak fotí LG Velvet

U LG Velvet jsem se hodně těšil na foťák, u kterého umí LG občas docela mile překvapit. Pravdu říct, 48Mpx čip je znám z desítek jiných telefonů, takže tady LG nemohlo šlápnout vedle. Díky přepočítávání na nižší rozlišení můžete využít téměř bezztrátový 2× zoom a fotí moc hezky i v noci. Aplikace má přímo režim pro noční fotku a vy si posuvníkem můžete sami upravovat, jak moc chcete fotku světlou. Což se mi hodně líbí, protože občas chci u noční fotky zdůraznit, že jde opravdu o noc a tmavší fotografie může být záměr.

Sestavení fotoaparátu LG Velvet: primární fotoaparát: 48 Mpx, 1/2,0", F1.8, 28 mm, PDAF

48 Mpx, 1/2,0", F1.8, 28 mm, PDAF ultraširoký fotoaparát: 8 Mpx, 1/4,0", F2.2, 15 mm

8 Mpx, 1/4,0", F2.2, 15 mm měření hloubky scény: 5 Mpx, F2.4

5 Mpx, F2.4 selfie kamera: 16 Mpx, 1/3,06", F1.9, 29 mm

Ultraširoký foťák s 8Mpx snímačem dopadl podle očekávání – neslavně. 8 Mpx je prostě málo a je to znát i za běžného denního světla, natož v noci. To je velká škoda. A poslední, 5Mpx čip je zde jen pro určení hloubky scény. Celkově mě ale Velvet u focení potěšil, navíc dobře zvládá portréty, rovněž selfie snímky stojí za to.



Ukázkové denní snímky



Ukázkoví noční snímky

Video zvládá LG Velvet až v rozlišení 4K, které je velmi dobře stabilizované a hezky barevné. Full HD při 60 fps je na tom podobně, ale zdá se mi technicky ještě o kus lépe zvládnuté. Při Full HD 30 fps můžete u záběrů využít také ultraširoký objektiv a to i během natáčení.

Ukázkové video: