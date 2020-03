Jak fotí Motorola Moto G8 Power

Motorola Moto G8 Power ve střední třídě vsází na čtveřici fotoaparátů. Hlavní snímač doplňuje teleobjektiv pro optické přibližování, ultraširoký objektiv a makro objektiv pro focení na krátkou vzdálenost.

Sestavení foťáku Motorola Moto G8 Power: Hlavní objektiv: 16 Mpx, světelnost f/1.7, velikost pixelu 1,12 µm; video až 4K při 30 fps;

16 Mpx, světelnost f/1.7, velikost pixelu 1,12 µm; video až 4K při 30 fps; Teleobjektiv: 8 Mpx; světelnost f/2,2; velikost pixelu 1,12 µm; video až 4K při 30 fps;

8 Mpx; světelnost f/2,2; velikost pixelu 1,12 µm; video až 4K při 30 fps; Ultraširoký objektiv: 8 Mpx; světelnost f/2,2; velikost pixelu 1,12 µm, úhel záběru 118°; video až Full HD při 30 fps;

8 Mpx; světelnost f/2,2; velikost pixelu 1,12 µm, úhel záběru 118°; video až Full HD při 30 fps; Makro objektiv: 2 Mpx; světelnost f/2,2; velikost pixelu 1,75 µm

2 Mpx; světelnost f/2,2; velikost pixelu 1,75 µm Selfie kamerka: 16 Mpx; světelnost f/2; velikost pixelu 1 µm; video: až Full HD při 30 fps

Hlavní 16Mpx snímač se světelností f/1.7 celkem vzhledem k ceně telefonu asi své cílové uživatele nijak neurazí. Za dobrého světla dokáže pořídit snímky vcelku ostré snímky a líbí se mi i přirozené barevné podání. Bohužel už při minimálním přiblížení poznáte, že zde chybí spousta detailů a některé objekty jsou poměrně rozmazané.

Problémy má snímač také v protisvětle případně u scén s velkým dynamickým rozsahem, kdy situaci jen ztěží zachraňuje automatické HDR. V noci už pak snímač hodně ztrácí na kvalitě hlavně kvůli velkému množství šumu. Na druhou stranu už jsem viděl horší výsledky i u dražších telefonů.



Ukázkové fotky

Přidaný teleobjektiv i ultraširokáč mají oba rozlišení 8Mpx, ovšem rozdílné ohniskové vzdálenosti umožňují telefonu opticky zoomovat a oddalovat na hodnoty 0,5× a 2× vůči základnímu objektivu. Co se týče kvality, tak platí podobné neduhy jako u hlavního fotoaparátu, vcelku ale budete spokojeni. V noci se ale těmto objektivům kvůli horší světelnosti raději vyvarujte.



Stejné scéna na 0,5×, 1× a 2× zoom

Pochválit ovšem musím to, že si Motorola dala práci se sladěním barevného podání všech tří objektivů. Na plynulé zoomování ale zapomeňte. Přepínání objektivů je zde totiž extrémně pomalé a když k tomu připočteme i pomalejší ostření a línou spoušť, může přepnutí objektivu a pořízení snímku v extrémních případech trvat až 10 vteřin. Záleží ale vždy na snímané scéně a důležitým faktorem bude vzhledem k výbavě i aktuální vytížení telefonu.



Prostředí fotoaparátu Motoroly Moto G8 Power

Co mě ale doslava zklamalo byl makroobjektiv. Ten má totiž rozlišení pouze 2Mpx. Je sice působivé, že telefon dokáže zaostřit na objekt z blízkosti jen několika málo centimetrů, nicméně nízké rozlišení kvalitu hodně kazí. Ve výsledku je tedy mnohem lepší snímek vyfotit běžným foťákem a jen si jej digitálně přiblížit. Navzdory větší komprimaci má snímek díky vyššímu základnímu rozlišení i po zazoomování stále viditelně více detailů.



Snímky pořízené makro obejktivem



Srovnání fotky z makroobjektivu (vlevo) a zazoomavného snímku z běžného snímače

Uživatelům se ovšem bude líbit předinstalovaná aplikace s přehledným rozhraním, kde máte všechny důležité přepínače stále k dispozici. Motorola sem navíc přidala i některé užitečné režimy jako je portrét, výřez obličeje od pozadí nebo Cinemagraf pro rychlou tvorbu GIFů. Radost určitě udělá i 16Mpx selfie kamerka se světelností f/2, která zajistí detailní selfiečka a překvapivě si dobře poradí i s protisvětlem. Jen škoda zbytečně přehnaného vyhlazování obličeje, které nijak neovlivníte.



Ukázkové selfie

Moto G8 Power umí samozřejmě natáčet i videa, a to až ve 4K při 30 FPS, přičemž nechybí ani Full HD při 60 FPS. Vzhledem k výkonu telefonu a hlavně absenci optické stabilizace, však doporučím zůstat spíše u nižších rozlišení. U 4K už se telefon více pere se stabilizací a video se dosti trhá. Co však zamrzí u všech rozlišení je překvapivě nedostatek detailů. Za zmínku stojí i to, že natáčet umí sice i teleobjektiv a ultraširokáč, ovšem vybrat musíte před stisknutím spouště. Na optické zoomování/oddalování během natáčení tedy zapomeňte.

Ukázkové video (1080p, 30fps):

Všechny fotografie v plné kvalitě najdete na OneDrive.