Jak fotí Motorola One Macro

Je to trochu oxymóron, když se snaží telefon za necelé 4 tisíce Kč nalákat zejména na fotoaparát. U takto levných telefonů by totiž kvalitní fotoaparát byl spíše zázrak. Co však musíme výrobci přiznat, je originalita, že se snaží své zákazníky zaujmout makro snímačem, což není příliš běžné.

Začněme s pozitivní zprávou. Tou je bezpochyby aplikace Fotoaparátu. Je jednoduchá, má k dispozici rychlý výběr režimů mezi Fotoaparátem, Kamerou a Makro focení, přičemž další režimy lze vybrat po rozkliknutí nabídky (portrét, panorama či živý filtr). Nahoře jsou rychlé přepínače pro blesk, HDR (vč. automatického režimu), časovače a tzv. aktivní fotografie. To je funkce, kterou kdysi (v roce 2013) společnost HTC uvedla pod názvem Zoe, a umožňuje v rámci krátkého videa zachytit několik vteřin před pořízením fotografie. Toto video lze následně přehrát v galerii.

Sestavení fotoaparátu Motorola One Macro: primární objektiv: 13 Mpx, světelnost f/2,0; velikost pixelu 1,12 µm; video až FullHD při 30 fps; PDAF; laserové ostření

13 Mpx, světelnost f/2,0; velikost pixelu 1,12 µm; video až FullHD při 30 fps; PDAF; laserové ostření hloubkový objektiv: 2 Mpx; světelnost f/2,2; velikost pixelu 1,75 µm

2 Mpx; světelnost f/2,2; velikost pixelu 1,75 µm makro objektiv: 2 Mpx; světelnost f/2,2; velikost pixelu 1,75 µm

2 Mpx; světelnost f/2,2; velikost pixelu 1,75 µm selfie kamerka: 8 Mpx; světelnost f/2,2; velikost pixelu 1,12 µm; video: až Full HD při 30 fps

Bohužel hned na počátku je nutno říct, že ač makro snímač umí zachytit snímky a předměty z větší blízkosti, jejich kvalita sotva stačí na displej telefonu. Jakmile fotografie zobrazíte na větší obrazovce, zjistíte, že se opravdu nejedná o příliš kvalitní reprodukce. S ohledem na rozlišení snímače zejména chybí prokreslení scény, ba dokonce lze říct, že fotky nemají moc ostrosti. Ve finále tak z makro snímku není příliš užitku.



Makro snímky

Primární snímač pak, jak už to tak bývá zvykem v této kategorii, vytvoří přijatelné snímky pouze za ideálních světelných podmínek. S ohledem na chybějící elektronickou a optickou stabilizaci musíte mít navíc i poměrně stabilní ruku. Přesto ale snímkům bude opět chybět ostrost a jednotlivé detaily na stejnobarevném podkladu se budou slévat v jeden celek. K pozitivům lze dát přirozené zachycení barev.



Ukázkové fotografie

Jakmile budete chtít fotoaparát telefonu využívat v noci nebo v horších světelných podmínkách, se zlou se potážete. Respektive vás zasype takové množství digitálního šumu a rozmazaných objektů a detailů, že už si příště podobné vylomeniny odpustíte.

Čelní 8Mpx kamerka trpí obdobnými neduhy jako snímače na zadní straně. To znamená, že za dobrých podmínek s ní pořídíte fotky, které si poté budete moci dát na Instagram nebo je pošlete skrze Messenger (který ještě více pokřiví jejich kvalitu). Na žádné vystavování a prohlížení na větší obrazovce to s ohledem na rozmazané detaily a digitální šum ale nebude.

Konečně Motorola One Macro dokáže natáčet video v maximálním FullHD rozlišení při 30 fps. S ohledem na použitý procesor by bylo troufalé očekávat možnost natáčet ve 4K rozlišení. Ani FullHD záznam není na žádné chlubení, ale pro zachycení některých životních momentů postačí a kvalitou se řadí do průměru u low-end telefonů. Zatímco barevné podání potěší, neustálé přeostřování na jednotlivé objekty celkový dojem kazí.