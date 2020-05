Jak fotí nový Apple iPhone SE

Apple iPhone SE (2020) na dnešní poměry vybočuje použitím pouze jednoho fotoaparátu. To je dáno právě použitím staršího designu z iPhonu 8. Ze stejného telefonu dostalo „SEčko“ i samotný snímač. Ten má rozlišení 12 Mpx při cloně f/1.8, přičemž ohnisková vzdálenost objektivu je 28 mm.

Nenechte se však zmást staršími parametry fotoaparátu, jelikož důležitým faktorem i postprocesing fotografie. Právě zde „SEčko” udělalo velký posun díky novému procesoru Apple A13. Fotky ve dne jsou tak krásně ostré, detailní a hodně telefonu pomáhá i Smart HDR, které oceníte zejména v protisvětle. Celkově mají fotky spíše neutrální podání barev, což nemusí všem úplně vyhovovat, nicméně to se dá vždy dodatečně upravit.

Fotoaparáty Apple iPhone SE (2020): Zadní fotoaparát: 12 Mpx, světelnost f/1.8, ohnisková vzdálenost 28 mm, optická stabilizace, portrétní režim, Smart HDR 2. generace, Live Photos; Video: až 4K při 60 fps, slow-mo ve Full HD při 240 fps

12 Mpx, světelnost f/1.8, ohnisková vzdálenost 28 mm, optická stabilizace, portrétní režim, Smart HDR 2. generace, Live Photos; Video: až 4K při 60 fps, slow-mo ve Full HD při 240 fps Selfie kamerka: 7 Mpx, světelnost f/2.2, portrétní režim, Retina Flash, elektronická stabilizace, Live Photos; Video: až Full HD při 30 fps

Překvapením iPhonu SE je podpora portrétního režimu, navzdory pouze jednomu objektivu. Apple zde práci optiky obchází umělou inteligencí respektive strojovým učením. Rozostření pozadí tak funguje i s jednou čočkou, ovšem je limitováno pouze na lidi. Není přitom ani zdaleka tak přesné jako u vyšších modelů a někdy vypadá, jako byste osobu někde vystřihli a do rozostřené scény ji vložili ručně. Portrétní režim lze také snadno zmást focením 2D objektů, například vytištěné fotky osoby, kde se AI nepozná, že nejde o živého člověka a i tak se pokusí pozadí na fotce rozostřit.



Denní snímky

Největší nedostatky iPhonu SE ovšem odhalíte až v noci, kde starší fotosenzor už naráží na své limity. Fotky se sice snaží vypadat ostře, ovšem detaily se s nedostatkem světla rychle ztrácí a navzdory optické stabilizaci je zde i spousta šumu. Velká škoda, že zde Apple neimplementoval svůj noční režim, který by použitý procesor bez problému zvládl. Jak jste mohli vidět ve fotografickém souboji s iPhone 11 Pro, rozdíl s nočním režim je propastný.

Aplikace fotoaparátu je stejná jako v posledních mnoha letech. Nechybí tedy tradiční fotografické režimy jako Portrét, Panorama, Čtverec, spoustu barevných filtrů, živé fotky Live Photos, automatické HDR a překvapivě zde najdete i funkci QuickTake z iPhonu 11 pro okamžitou spoušť videa. Součástí aplikace fotoaparátu je samozřejmě také čtečka QR kódů.





Noční snímky

Znovu si však musím pomyslně kopnout do neschopnosti Applu do aplikace fotoaparátu integrovat podrobné nastavení foťáku, pro které musíte zabrouzdat hluboko do nastavení telefonu. V něm pak můžete zvolit focení to JPEG, HEIC nebo třeba umožnit focení do RAWu. Po dlouholeté kritice alespoň už Apple do aplikace fotoaparátu konečně integroval volbu rozlišení videa včetně snímkovací frekvence.



Prostředí aplikace fotoaparátu.

Hardwarové změny se bohužel od iPhonu 8 neudály ani u 7Mpx čelní kamerky s clonou f/2,2. Ta sice pro většinu situací kvalitou detailů i ostrostí dostačuje, v protisvětle už ale narazíte a díky horšímu HDR v tomto případě budete často bojovat i s efektem přepálené oblohy. Na druhou stranu ani zde nechybí portrétní režim a v noci se bude hodit funkce Retina Flash, tedy simulace blesku pomocí displeje telefonu.



Ukázková selfie

Co si však uživatelé zamilují je naprosto špičková kvalita videí, která v dané cenové kategorii těžko bude hledat konkurenci. Telefon umí natáčet až v rozlišení 4K při 60 fps, případně Full HD při 60 fps, přičemž vždy nabídne optickou stabilizaci. Ta je zde přímo ukázková a video se ani při natáčení z ruky prakticky vůbec netřese.

Vyzdvihnout musím barevné podání a vysokou kvalitu detailů, která je dána i vyšším bitrate. Vhod přijde i to, že při natáčení nahráváte rovnou i stereo zvuk. Nechybí samozřejmě ani podpora slow-mo videí z hlavní kamerky ve FullHD při 240 fps. Překvapivě ale iPhone SE postrádá tzv. slo-fie, tedy zpomalená videa z čelní kamerky, která Apple představil na podzim u iPhonu 11.

Ukázkové video (1080p, 30fps):

Fotografie v plné kvalitě najdete na úložišti Microsoft OneDrive.