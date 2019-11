Jak fotí Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 8 Pro ve střední třídě zaujme čtveřicí fotoaparátů. Sestava je trochu netradiční. Najdete zde totiž klasický široký objektiv, a to rovnou s rekordním rozlišením 64 Mpx, pak 8Mpx ultraširokáč, 2Mpx makroobjektiv a 2Mpx snímač hloubky ostrosti. Překvapivě tedy chybí běžně používaný teleobjektiv. I tak jde ale ve střední třídě o nadstandardní počet fotoaparátů.

Sestavení fotoaparátu Redmi Note 8 Pro: primární objektiv: 64 Mpx, velikost pixelů 0,8 μm, velikost objektivu 1/1,7“, světelnost f/1,84, zorné pole 79°

64 Mpx, velikost pixelů 0,8 μm, velikost objektivu 1/1,7“, světelnost f/1,84, zorné pole 79° ultraširoký objektiv: 8 Mpx, velikost pixelů 1,12 μm, světelnost f/2,2, zorné pole 120°, 0,6× optický zoom

8 Mpx, velikost pixelů 1,12 μm, světelnost f/2,2, zorné pole 120°, 0,6× optický zoom makroobjektiv: 2 Mpx, velikost pixelů 1,75 μm, zaostřní z blízkosti od 2 cm

2 Mpx, velikost pixelů 1,75 μm, zaostřní z blízkosti od 2 cm snímač hloubky ostrosti: 2 Mpx, velikost pixelů 1,75 μm

Hned v úvodu se zastavím u jedné nevyužité příležitosti. Ačkoliv telefon umí vynuceně pořizovat 64Mpx snímky, defaultně vždy spojuje 4 pixely do jednoho, čímž vzniká výstupní snímek o rozlišení 16 Mpx. To je technologie, kterou používá dnes většina výrobců. Redmi Note 8 Pro však toto snížené rozlišení používá nešťastně i k digitálnímu zoomu. Mnohem logičtější by bylo zoomovat rovnou z maximálního rozlišení, aby telefon zachytil, co nejvíce detailů.



Ukázkové snímky

Pokud jde o samotnou kvalitu fotografií, jsem vcelku zklamaný. Fotky se sice na první pohled snaží vypadat ostře, ale mají podivné barevné podání a pokud si nevynutíte maximální 64Mpx rozlišení, tak díky komprimaci už po minimálním přiblížení vidíte, že fotkám naprosto chybí detaily. Za vinu to přikládám umělé inteligenci na pozadí, jelikož stejnými problém trpí všechny objektivy.



64 Mpx vs upravených 16 Mpx

Ještě horší je to pak u nočních fotek, kde i u dobře osvětlených objektů detaily chybí úplně. Viz noční snímek stromu v parku, který je rozmazaný a téměř postrádá detaily kůry. U nočních snímků také počítejte s opravdu slušnou porcí šumu. O digitální zoomování, které vám aplikace neustále doporučuje dedikovaným tlačítkem se zde raději vůbec nepokoušejte, jelikož šum úplně přebije celý snímek. Zmíněné neduhy se týkají jak hlavního, tak ultraširokého objektivu.



Fotky pořízené hlavním objektivem vs. ultraširokým objektivem

Pak je zde ale ještě 2Mpx objektiv, který díky velkému ohnisku dokáže zaostřit daný objekt na jednotky centimetrů, klidně i na pouhé 2 centimetry. Fotky vypadají vcelku povedeně, bohužel limitující je zde právě nízké rozlišení, které je na snímcích dost znát. Když raději pořídíte fotku hlavním objektivem se 64Mpx rozlišením a ručně ji přiblížíte, výsledek bude vypadat mnohem lépe. Hlavní objektiv má ale zase tendenci okolí hodně rozmazávat, takže volba je otázkou priority.



Fotky pořízené hlavním a makro objektivem

Samotná aplikace fotoaparátu vypadá podobně jako u ostatních výrobců, takže zde budete jako doma. Mám k ní však výtku ohledně nemožnosti změny kvality dle rozlišení. Rozdělení podle typů kvality: nízká, normální, vysoká vám totiž o samotném rozlišení neřekne absolutně nic. Na druhou stranu má aplikace spoustu šikovných režimů, včetně toho manuálního a hodit se může i možnost do fotek automaticky vkládat vlastní vodoznak.



Prostředí aplikace fotoaparátu

Co mi v aplikaci vadilo, je nedostatečné rozdělení mezi digitálním a optickým přibližováním. V hledáčku zkrátka vidíte jen rychlé volby s čísly 0,6×, 1× a 2×, přičemž Redmi vám nikde neřekne, že zatímco k oddálení používá ultraširoký objektiv, dvojnásobné přiblížení je jen digitálním zoomem z primární kamerky.

Pro selfiemaniaky je zde připravena také čelní kamerka s úctyhodným rozlišením 20Mpx, bohužel ani zde rozlišení neznamená všechno. Telefon to totiž extrémně přehání se zkrášlovacími efekty. Ačkoliv jinak snímač dokáže zachytit poměrně dost detailů, v případě obličeje vám to moc nepomůže. Ten bude totiž vždy nepřirozeně uhlazený, a to i přesto, že povypínáte veškeré zkrášlovací filtry. Zde mohl být výrobce více ohleduplný. Kdo si však v podobných efektech libuje, přijde si zde na své. Škoda jen, že má kamerka tendenci dost přepalovat pozadí.



Ukázková selfie

Telefon samozřejmě umí natáčet video, a to až v 4K rozlišení při 30 snímcích za vteřinu, přičemž nechybí ani oblíbené Full HD při 60 FPS. Chválím také možnost natáčet jak hlavním, tak ultraširokým objektivem, což stále nebývá u všech telefonů samozřejmostí. Bohužel samotná kvalita i zde zůstává spíše za očekáváním díky zbytečně velké kompresi, nedostatku detailů a rovněž i horší stabilizaci. Potěší však ultra zpomalená videa v HD při 960 snímcích za vteřinu.