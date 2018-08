Jak Honor v Berlíně ostatním sebral show. Magic 2 je mobil absolutně bez rámečků

Tiskovka značky Honor na veletrhu IFA se měla točit kolem modelu Play a my jsme to moc nechápali, vždyť ten telefon už se pár týdnů prodává. Akce dostala smysl až 10 minut před koncem, kdy CEO George Zhao vytáhl z kapsy Honor Magic 2 s minimálními rámečky po celém obvodu displeje.

Má futuristického předka

Konstrukce je podobná, jakou má Oppo Find X, fotoaparát se vysouvá společně se zádovým dílem. Ale Honor bude přece jen dál. Zatímco Oppo má zesílený horní a spodní rámeček, Honor Magic 2 má rámeček zcela rovnoměrný. Aspoň to tak vypadá na grafice, kterou Honor ukázal.

Dnes to v Berlíně byla pouhá předpremiéra, kompletní představení telefonu proběhne ještě do konce roku. A proč číslovka 2 v názvu? Vzpomeňte na prosinec 2016, kdy Honor představil první Magic. Také to byl futuristický koncept, který se později v omezené míře dostal až do prodeje. Tentokrát by mělo jít o plnohodnotný produkt.

Dále máme už jen dva údaje. Magic 2 dostane 40W nabíjení a bude aspirovat na nejrychlejinabíjený telefon na světě. Uvnitř bude tikat procesor Kirin 980 s umělou inteligencí. O něm se více dozvíme zítra ve 14:00 na tiskové konferenci mateřské firmy Huawei.