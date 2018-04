Jak je to s optickou stabilizací Huawei P20 Pro? Rozborka ukazuje, že OIS mají všechny tři foťáky

Trojitá kamera Huawei P20 Pro je ve světě smartphonů nevídaný úkaz, alespoň do chvíle, než tři fotoaparáty na jedné straně začne běžně používat více výrobců. Je proto jasné, že nová technologie láká zvídavé kutily, kterými bezesporu jsou i pánové z portálu iFixIt. Ti se specializují na rozebírání nejrůznějších zařízení na součástky, aby zjistili, jak vyspělé technologie jednotliví výrobci používají.

Hlavní fotoaparát Huawei P20 Pro je zajímavým inženýrským počinem, pod kterým je podepsaná i německá Leica (jak fotoaparát funguje, čtěte zde). Ačkoli navenek to vypadá, že monochromatický senzor stojí stranou od hlavního a zoomovacího objektivu, ve skutečnosti je zapojení takové, že 40Mpx RGB senzor a 20Mpx monochromatický čip mají společný konektor a teleobjektiv má svůj vlastní.

První dojmy z Huawei P20 Pro z tiskové konference:

Rozborka iFixIt ukázala také na zajímavost okolo optické stabilizace. Huawei oficiálně říká, že opticky (tudíž hardwarově) je stabilizován pouze teleobjektiv, další dva se mají spoléhat na elektronickou stabilizaci AIS, která u Huawei zapojuje do hry také umělou inteligenci. Vykuchané vnitřnosti foťáku ale ukazují hardwarové zařízení pro OIS u všech tří foťáků. Že by je Huawei nakonec nezapojilo do systému Triple Leica Camera, nebo proč se přítomností nechlubí?

To se v tuto chvíli – minimálně než se ke konstrukci fotoaparátu podrobněji vyjádří přímo někdo z Huawei – nejspíš nedozvíme. Podstatné ale je, že i s aktuálním nastavením fotí P20 Pro perfektně a stal se expertem zejména na noční nebo večerní snímky. Vysokou kvalitu fotoaparátu potvrdil také test DxOMark Mobile, ve kterém P20 Pro skončil na prvním místě se skóre 109, tzn. o 10 bodů před Samsungem Galaxy S9+.