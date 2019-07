Jak mobily určují svoji polohu? Ve hře jsou satelity a teorie relativity

Je lepší GPS nebo GLONASS? Ideální je, když mobil/hodinky/navigace umí oboje. Galileo by mělo dohlédnout i do budov a tunelů. Zajímavé je, že podporu systému Galileo mohou získat i přístroje, které se s ní nenarodily. Stačí softwarový update.

Dráhy družic nejsou přesně kruhové, ale eliptické, takže se po dráze různě mění i gravitační působení Země, navíc je třeba počítat s tím, že u déle sloužících družic (třeba několik roků) se drobné chybičky u korekcí sečtou a je třeba provést větší korekci. To už zní jako docela pořádné sci-fi, že? A to se pořád bavíme o nepatrných časových úsecích, kratších než mrknutí oka, které však ve finále rozhodují o tom, jestli vám GPS ukáže, že sedíte v Brně, nebo v Berlíně.

Výsledkem je, že se hodiny na satelitu GPS každý den předběhnou o 38,64 mikrosekundy . A s touto odchylkou je nutné softwarově pracovat. Bez korekce zakřivení časoprostoru a dalších jevů by se skutečná a udávaná poloha podle GPS rozešla v našich zeměpisných délkách o plných 10 km za 24 hodin. Satelitní navigace by nemohla fungovat.

S trochou nadsázky se dá říct, že satelitní navigace je jednoduchá jako žebřík. Zařízení na Zemi přijímá signál od satelitů a ze signálu si na metry přesně spočítá svoji polohu. Jenže jak to tak bývá u geniálně jednoduchých věcí pro uživatele, v pozadí je velice složitá technologie, jejíž detailní popis vystačí na celou knihu. Nejde totiž jen o vysílání jedniček a nul, které se dá relativně dobře pojmout, do hry vstupuje i teorie relativity od Alberta Einsteina, docela složitá matematika a pak také astronomie, protože se družice pohybují ve vesmíru.

Satelitní navigace, záležitost dnes tak běžná jako výmol na dálnici. Avšak zatímco výmol vznikne tak, že někdo nedělá, co má, navigace je dílem lidí, kteří přesně věděli, co dělají. Je to úžasný systém, který kombinuje elektroniku, fyziku, matematiku, astronomii i softwarové inženýrství.

Čtyři satelity jsou základ

Ať už jde o GPS, GLONASS nebo Galileo, ani v jednom případě nejsou satelity geostacionární. Což znamená, že z pohledu pozorovatele na Zemi nemají na obloze stálé místo. Na rozdíl od satelitů pro televizní vysílání, kde stačí pro příjem signálu natočit parabolu jen jednou.

Navigační satelity obíhají po svých vlastních drahách v různých rozestupech, které jsou pro GPS, GLONASS i Galileo jiné. Zásadní je, že satelity jsou označené, znají přesně svoji polohu, mají synchronizovaný čas, znají polohu i stav ostatních satelitů a neustále vysílají stream dat směrem k Zemi.

Vysílaná data se také liší, ale obecně v sobě mají mimo jiné informace o tom: kdy byl signál vyslán, kde se satelit nachází a jaké má číslo. Signál se šíří rychlostí světla, takže dorazí k pozemnímu přijímači s měřitelným zpožděním. Protože přijímač ví, kdy byl signál vyslán, může na základě doby zpoždění a známé rychlosti světla spočítat vzdálenost sebe a satelitu. Poloha satelitu je také známá, ale k přesnému určení polohy to rozhodně nestačí, protože přijímač se může vyskytovat kdekoli na pomyslném povrchu koule kolem satelitu s poloměrem vypočtené vzdálenosti. Data z druhého satelitu omezí možnost výskytu na průnik dvou pomyslných koulí, což je kruh a ten pro určení polohy také nestačí.



Grafické znázornění vypočtení polohy na základě průniků signálů ze tří satelitů. Pokud by měl přijímač synchronizované atomové hodiny, stačily by tři satelity. V reálu je ale nutné mít data ze čtyř satelitů, ze kterých se vypočítá přesný čas.

Za ideálních podmínek by postačila data ze tří satelitů, která zúží možný výskyt na dva body, přičemž jeden je zcela evidentně mimo zemský povrch. Problém je v nepřesných hodinách na GPS přijímači; pokud by váš telefon měl synchronizované atomové hodiny, stačily by s přehledem tři viditelné satelity. Jenže hodiny v telefonu jsou pro účely měření polohy extrémně nepřesné a takový výpočet by měl obrovskou chybu v řádu stovek kilometrů. Vypočtená vzdálenost přijímače od satelitu se proto označuje jako pseudorange, tedy pseudo vzdálenost, protože je zatížena chybou hodin v přijímači.

Z toho důvodu je nutné mít data ještě ze čtvrtého satelitu. Současným měřením signálů od čtyř satelitů získáte vždy stejnou odchylku hodin. Naměřené hodnoty se pak dají jednoduše poskládat do čtyř rovnic o čtyřech neznámých. A ty čtyři neznámé jsou: tři souřadnice polohy a přesný čas. Při příjmu dat z pěti satelitů se zvýší počet rovnic, ale počet neznámých je stejný a získáte tedy přesnější výsledky. Analogicky pak s vyšším počtem satelitů. Obecně se tohoto principu využívá u všech globálních navigačních systémů.

Z toho plyne ještě jedna důležitá věc, satelitní navigace je jednocestná. Přijímač se satelity nijak nekomunikuje, jen neustále přepočítává polohu ze streamu dat. Proto je navigace tak náročná na baterii. Jde sice o jednoduché výpočty, ale jsou prováděny bez přestávky.