Jak na platby mobilem a chytrými hodinkami? Vše, co potřebujete vědět

Princip fungování mobilních plateb je obdobný jako u plastové bankovní karty, místo ní ale k terminálu na prodejně přiblížíte telefon, případně hodinky nebo náramek. Ne všechna zařízení ovšem platit umí, a to z nejrůznějších důvodů. Je třeba mít náležitě vybavený telefon (hodinky), v něm správný operační systém a v neposlední řadě účet u banky, která tento moderní způsob plateb podporuje.

Česká republika je světovou velmocí v bezkontaktních platbách. Podobně jako jsme přišli na chuť pípání na terminálech platební kartou se zabudovaným čipem, postupně objevujeme i další dimenzi pohodlnějšího a rychlejšího placení – bezkontaktní platby pomocí smartphonů a chytrých hodinek. Jak začít platit mobilem a co všechno k tomu budete potřebovat?

Vedle těchto globálních služeb si některé tuzemské banky, případně nadnárodní bankovní skupiny, do nichž spadají, vyvíjejí vlastní platební řešení. To bývá implementováno ve formě aplikace, kterou banka nabízí zákazníkům bezplatně ke stažení. Tyto služby jsou ale omezeny pouze na platformu Android od Googlu, protože Apple kromě své vlastní služby Apple Pay žádné jiné platební služby na iOS nepovoluje.

Zatímco u platební bezkontaktní karty vás může maximálně zajímat, jestli je kreditní, debetní, Visa nebo MasterCard a má pěkný obrázek, u plateb mobilem přichází do hry ještě další prvek – služba nebo aplikace, která placení zaštiťuje a která zároveň chrání vaše osobní údaje a bezpečnostní prvky karty. Ani u mobilních plateb totiž plastové karty nejsou mimo hru. Banka ji musí nejprve fyzicky vydat a teprve poté si ji ve virtualizované podobě uložíte do platební služby v mobilu.

Google Pay

Platební služba Googlu je v současnosti v Česku nejrozšířenější, protože podporuje nejširší portfolio telefonů, k tomu i několik chytrých hodinek a nabízí ji nejvíce bankovních institucí. Zjednodušeně se dá říct, že každý, kdo má telefon nebo hodinky s Androidem (resp. Wear OS) a s funkcí NFC, může se o mobilní placení začít zajímat. Pokud nemá zrovna účet u banky, která Google Pay podporuje, může přejít k jiné.

Co je třeba pro Google Pay: smartphone: jakýkoli s Androidem od verze 4.4 a zároveň funkcí NFC

jakýkoli s Androidem od verze 4.4 a zároveň funkcí NFC hodinky: jakékoli s Wear OS nebo Android Wear a zároveň funkcí NFC

jakékoli s Wear OS nebo Android Wear a zároveň funkcí NFC karta vydaná bankou: KB, Moneta, mBank, J&T, Fio, Equa, příp. karta Revolut a Edenred

Pokud splňujete všechny výše uvedené podmínky pro aktivaci, stačí pak jen spustit aplikaci Google Pay ve smartphonu (nebo na hodinkách), nahrát do ní svoji platební kartu a počkat na ověření bankou. To většinou probíhá online během pár minut, u některých účtů se může stát, že bude vyžadováno zavolat na telefonní linku bankovní instituce a tam kartu a totožnost ověřit s operátorem.

Google Pay má navíc tu výhodu, že slouží jako virtuální peněženka pro uchovávání i jiných typů karet než jen těch bankovních. A tak si zde můžete ukládat různé klubové nebo věrnostní kartičky, jejichž kód potom ukážete u pokladny. V rámci Google Pay fungují taktéž platby virtuální kartou Ticket Restaurant nebo Benefit od společnosti Edenred. Její registrace probíhá obdobně jako u karet platebních (více zde). Pokud chcete Google Pay využívat pouze k platbám za obědy s kartou Edenredu, nemusíte mít ani bankovní účet u žádné z podporovaných bank.

Jaký telefon pro Google Pay?

Telefonů s podporou Google Pay je velká spousta – výběr je opravdu široký. Je třeba si hlídat pouze přítomnost NFC modulu, který je samozřejmostí u každého androidového smartphonu nad cca 8 tisíc korun. Pozor jen na některé čínské značky, pro které NFC není prioritou, a tak jej osazují jen do nejvyšších a tudíž nejdražších modelů (např. Xiaomi). Zde dáváme tip na několik levnějších modelů s cenou pod 8 tisíc korun, které NFC a tím pádem Google Pay taktéž podporují.

Jaké hodinky pro Google Pay?

Platba hodinkami probíhá prakticky stejně jako s telefonem, nejdříve je ale potřeba přidat si kartu zvlášť i do hodinek, resp. celý proces z hodinek spustit a na smartphonu potom vybrat kartu, která se uloží i do hodinek. Potom už hodinky můžete používat nezávisle na telefonu. Pro vlastníky iPhonů jsou hodinky s Wear OS a Google Pay do oficiálního příchodu Apple Pay zatím jedinou možností, jak si také okusit platby mobilním zařízením.

Huawei Watch 2

LG Watch Sport, W7

Fossil Sport, Explorist HR, Venture HR

Misfit Vapor 2

Movado Connect

Skagen Falster 2

TAG Heuer Connected

TicWatch Pro

Jak zaplatit v obchodě pomocí Google Pay: