Jak poznáte padoucha ve filmu? Nebude mít iPhone

Apple věnuje značnou pozornost svému obrazu na veřejnosti. Co se product placementu týče, možná zašel až příliš daleko. Jistě jste si také všimli, že v mnohých filmech iPhone figurují, obvykle ale ne v rukou padouchů.

Podle režiséra Riana Johnsona (filmy Looper, Star Wars: Poslední z Jediů nebo aktuální satirická komedie Na nože) Apple zakazuje filmařům, aby záporné postavy používaly jeho produkty, zejména iPhony. Prozradil to jen tak meziřečí v nedávném rozboru jedné scény z filmu Na nože pro magazín Vanity Fair. „Nevím, jestli bych tohle měl říkat. Apple prostě nechce, abyste si jej spojovali s těmi špatnými.“

Chcete-li tedy vědět, kdo je ve filmu na druhé straně barikády ještě dřív, než vám to děj prozradí, stačí pozorně sledovat, jaký používá telefon. Otázkou zůstává, co „chudák“ záporák tedy může vlastně používat. Aktuálně by situace, minimálně v hollywoodských filmech, naznačovala použití značky Huawei.