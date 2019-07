Jak převážet baterie letadlem? Nepatří do odbaveného zavazadla a na některé potřebujete povolení

Elektronika je nedílnou součástí našich životů, při cestách letadlem však mohou nastat komplikace. Pro zařízení napájená Li-Ion akumulátory v letecké přepravě platí zvláštní předpisy, neboť se jedná o potenciálně nebezpečné předměty.

Pravidla určují organizace ICAO a IATA a v posledních letech došlo k několikerému zpřísnění ve snaze o zvýšení bezpečnosti cestujících. Přestože výbuchy a požáry nejsou časté (a obvykle jsou způsobeny nekvalitní a nedostatečně prověřenou baterií), letecké společnosti logicky chtějí riziko exploze Li-Ion baterií eliminovat.

Ačkoliv se přesné znění regulací může napříč státy i leteckými společnostmi lišit, obecně platí, že bez předchozího povolení lze převážet jen baterie s kapacitou do 100 Wh. Do této kapacity by se měla vlézt všechna obvykle používaná zařízení od mobilů a chytrých hodinek až po laptopy a většinu externích zdrojů. Přesto je důležité před cestou všechny baterie v zařízeních zkontrolovat, zda limit nepřekračují a zda jsou opatřeny štítky deklarujícími jejich parametry.

Druhým zásadním pravidlem je, že cestující nesmí ponechat zařízení v odbaveném zavazadle v nákladním prostoru, ale musejí si je s sebou vzít do kabiny. Pokud toto pravidlo porušíte, připravte se na průtahy. Kufry procházejí rentgenovou kontrolou, která elektroniku odhalí a vy budete povoláni ke kontrole.

Kontrolou projde elektronika i cestou do kabiny. Veškerá větší zařízení tudíž musíte vyndat z kabinového zavazadla do přepravky a můžete být vyzváni, abyste zařízení zapnuli a vypnuli. Kontroloři si tak ověřují, že jde o funkční zařízení a nikoliv atrapy maskující například výbušniny. Raději proto mějte svá zařízení nabitá natolik, aby toto ověření mohlo proběhnout. Pokud se vám elektroniku nepodaří zapnout, může to znamenat zbytečné komplikace a zdržení. Pozor ale na to, že dle předpisů akumulátory nesmějí do letadla plně nabité. Jejich aktuální kapacitu předpisy většiny společností omezují na méně než 30 procent. Samozřejmě není dovoleno baterie během letu nabíjet.

Pro převoz baterie s kapacitou nad 100 Wh potřebujete povolení. V praxi může jít o elektrické invalidní vozíky či další zdravotní zařízení. V tomto případě platí, že se musíte obrátit na danou leteckou společnost a požádat ji o povolení tato zařízení přepravovat. Tento režim platí pro zařízení s baterií o kapacitě do 300 Wh.

Jelikož se však obecné předpisy o převážení lithiových baterií mohou lišit napříč leteckými společnostmi i jednotlivými dopravci, vždy je potřeba si vše dopředu ověřit. Například americký Úřad pro bezpečnost v dopravě dovoluje převoz Li-Ion baterií o kapacitě 100 až 160 Wh i v odbaveném zavazadle, Letiště Praha zase povoluje přepravu elektronických zařízení v odbavených zavazadlech, pokud jsou z nich lithiové baterie předem vyndány.