Jak prodloužit život baterie v mobilu

, pak jde kapacita rychle dolů. V praxi to při intenzivním používání znamená asi dva roky provozu. Co pak? Kupte si nový akumulátor. Problém je, že řada mobilů má dnes baterie vestavěné na pevno. To bohužel znamená návštěvu autorizovaného servisu a vyšší náklady.

Co udělat pro to, abyste výdrž prodloužili?

I moderní lithiové baterie mají jakýsi iniciační proces. Při prvním použití je vhodné baterii zcela nabít, pak odpojit od nabíječky, nechat hodinu odpočinout a pak znovu na připojit k nabíječce. Tím se dosáhne maximálního nabití baterie.

Nevystavujte baterii extrémním teplotám. V každém balení telefonu najdete rozsah provozních teplot a vězte, že není nic výjimečného se mimo něj dostat. Stačí nechat mobil za oknem auta – třeba při navigaci cestou na letní dovolenou.

Tady pomůže malý trik – pořiďte si držák, který se uchycuje na výdech klimatizace. Mobil tam dostatečně pevně drží a proudem vzduchu se ochlazuje.

Zahřátí článku při nabíjení je běžný jev, ale vyplatí se situaci nezhoršovat. Dáváte telefon na noc nabíjet pod polštář? Lůžkoviny působí jako izolace a teplota stoupá. Podobně funguje i pouzdro – ochrání sice mobil před pádem, ale také akumuluje teplo. Po většinu roku to nemusí být problém, ale za nejteplejších dní se vyplatí mobil z pouzdra vyjmout.

Opačným extrémem je mráz, ale i tady je pomoc jednoduchá. Stačí telefon přesunout z vnější kapsy zimního kabátu do spodních vrstev oblečení, kde jej zahřejete tělesným teplem.

Další rada: Nevybíjejte baterii na nulu. Mezi lidmi stále koluje rada, že je nejlepší baterii úplně vybít a pak ji nabít na plno. Platilo to možná pro starší typy baterií, ale u moderních smartphonů to rozhodně není pravda.

Vidíte na svém ukazateli 5 % a zrovna mobil nepotřebujete? Nenechte jej umřít, radši jej hned sami vypněte. Nejlépe je stav nabití držet mezi 20 a 90 %, takže když máte příležitost, nabíjejte.