Jak si poradí nový iPhone s více objektivy? Možná vepíše trojúhelník do čtverce

Rok 2019 je sice na úplném začátku, ale už nyní se začínají objevovat první spekulace o letošním připravovaném novém iPhonu. Asi bychom jim nevěnovali vzhledem k brzkému datu velkou pozornost, kdyby nešlo o věrohodný twitterový účet @OnLeaks, který má na kontě v minulosti mnoho reálně potvrzených úniků.



Bude takhle vypadat zadní strana nového iPhonu? (Zdroj: @OnLeaks)

Podle předběžných renderů to vypadá, že ani nadcházející iPhone se nevyhne přidávání počtu objektivů. Pokud se spekulace potvrdí, hlavní kamera by měla mít rovnou tři, ovšem v netradičním uspořádání. Modul fotoaparátu bude zhruba čtvercový se zaoblenými hranami (podobně jako má Huawei Mate 20 Pro), objektivy by ale do něj měly být „vepsány“ ve tvaru rovnostranného trojúhelníku. Blesk má pak být poněkud asymetricky zcela v pravém horním rohu.

Zatímco podoba a rozestavění prvku v modulu se může ještě změnit, trojitý fotoaparát minimálně u jedné z verzí chystaných nových iPhonů je skoro jistý – potvrzují jej i zdroje agentury Bloomberg. Druhý objektiv dnes iPhony používají k optickému zoomování, třetí objektiv by tak naopak mohl sloužit k „odzoomování“, tedy širšímu záběru scény na kratší ohnisko. Vše je ale ve stádiu raných dohadů a celková podoba nových iPhonů zůstává nadále utajena.