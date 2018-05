Jak správně dobíjet baterie současných mobilů? Pozor na zastaralé návyky

U obou těchto technologií platilo, že je lepší baterii zcela vybít a pak nabít znovu do plné kapacity, aby se předešlo vzniku tzv. paměťového efektu spojeného s postupným zmenšováním kapacity. Pro použití v mobilech byl takový dobíjecí cyklus nevhodný, protože nikdo nechce čekat, až se mu mobil vybije a někdy není čas čekat u nabíječky až do plného nabití. Na druhou stranu největší rozšíření tyto baterie měly v dobách jednoduchých tlačítkových mobilů s monochromatickým displejem, které většinou vydržely bez nabíječky několik dní i týden.

S nežádoucím nabíjením „do plných“ souvisí také oblíbené nabíjení přes noc, protože to je nejdelší celistvý časový úsek, kdy smartphone nebereme do rukou. K plnému dobití na maximální kapacitu stačí zpravidla dvě až tři hodiny, připojení k síti po celou noc tak není potřeba. Nové typy baterií jsou chráněny před přebitím a po naplnění kapacity se samy přestanou nabíjet.

Moderní smartphony už naštěstí dokáží interval podbití a přebití baterie hlídat samy. Dobrou kondici má baterie do 500 nabíjecích cyklů, poté se začnou její vlastnosti výrazně zhoršovat. To odpovídá zkušenostem z praxe. Pokud průměrně dobíjíte smartphone každého 1,5 dne, vydrží baterie zhruba 2 roky, pak se výdrž výrazně zhorší a je proto lepší zakoupit nový článek.

Žádné extrémy

S čím si nové akumulátory příliš nerozumí, jsou vysoké teploty. Mírné zahřátí článku při nabíjení je běžný jev. Měli bychom se ale vyvarovat činností, které mohou teplotu ještě zvýšit. Není proto například vhodné dávat telefon na noc pod polštář – ať už se nabíjí, nebo ne – nebo během parného léta za okno auta. Při nabíjení je též dobré vyndávat telefon z obalu, který sám o sobě teplo příliš dobře neodvádí.



Pokud dáte nabíjet mobil do mrazáku, rozhodně mu ani jeho baterii nijak neprospějete (foto: popularmechanics.com)

Bateriím mobilních telefonů nesvědčí ani opačný extrém. Jedna z nebezpečných zrádných rad, které se čas od času objeví na internetu, je vložit dosluhující baterii v igelitovém sáčku do mrazáku. Nemusíte to ani zkoušet, rovnou prozradíme, že tato metoda vede ke zničení baterie. Zkrátka, hlavně žádné extrémy – tak by se dala charakterizovat práce s moderními akumulátory, které jsou sice nenápadnou, ale o to nepostradatelnější součástkou v našich mobilech.