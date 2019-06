Když aktualizujete mobilní aplikaci Spotify, získáte jednu drobnou, ale velmi užitečnou novinku – sleep timer, který po vypršení nastaveného časového limitu vypne přehrávání. Dosud se tato drobnost musela řešit aplikacemi třetích stran.

Nastavit lze intervaly od 5 minut do hodiny, nebo po skončení aktuální nahrávky (to se bude líbit zejména posluchačům podcastů). Nová funkce je trochu schovaná, nehledejte ji v nastavení, ale v možnostech na kartě přehrávané skladby – viz screenshoty v galerii.