Jak tajně přečíst zprávu na Messengeru, aniž by se to odesílatel dozvěděl

Stav „Zobrazeno“ Messenger ukáže pouze v případě, že jste na zprávu kliknuli a přečetli ji skrze aplikaci. Pokud se vám zpráva objeví v notifikační liště, můžete si jí číst jak dlouho chcete, ale odesílatel se to nedozví. Nevýhodou je, nové zprávy z notifikace vytlačí ty staré, takže si je už nepřečtete. A některé verze Androidu zobrazí jen úvod textu, takže delší zprávu nedočtete do konce.

Každá zpráva má na (Facebook) Messengeru příznak, který se postupně mění z ODESLANÁ na DORUČENÁ a konečně PŘEČTENÁ. Někdy ale nechcete, aby druhá strana věděla, že jste si její vzkaz přečetli. Jak to zařídit?

Preferujete chatování na počítači? Nevadí, také pro vás je tu řešení. Jen vyžaduje použití prohlížeče Google Chrome. Jedná se totiž o doplněk zvaný Unseen for Facebook , ve kterém můžete zablokovat nejen informaci o vašem zobrazení, ale dokonce i poslední aktivitu, či upozornění na psaní. Doplněk přitom funguje jak pro facebook.com, tak přímo pro messenger.com.

Pozor na kurzor

Pokud nechcete do prohlížače nic instalovat, je ještě jedna možnost. Neklikat do textového pole v konverzaci. Pokud máte chat otevřený, ale nemáte v něm kurzor, přijatá zpráva se vám sice zobrazí, ale dokud do chatu nekliknete, Facebook odesílateli stav „Zobrazeno“ neukáže. I takto můžete nenápadně číst přijaté zprávy.



Na počítači o stavu Zobrazeno rozhoduje aktivní kurzor, i toho se dá velmi snadno zneužít.

Máte další trik, jak na věc? Diskuze je vám k dispozici.