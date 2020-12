Jak to bude s voláním z a do Anglie po brexitu

Odchod Velké Británie z EU pocítíme v mnoha oblastech. Jak to bude s telefonováním? Na zrušení evropského roamingu jsme si zvykli velice snadno, ale když teď nebude Británie v EU? A jak to bude s voláním do Británie? Zeptali jsme se operátorů…

Vodafone: „Pro naše zákazníky se v dohledné době nic nezmění. Velkou Británii stále účtujeme jako Roam Like at Home. Pokud by k nějakým změnám v budoucnosti došlo, budeme o tom včas zákazníky informovat.“

„Čekáme na výsledek jednání mezi Evropskou unií a Velkou Británií. Jakmile bude rozhodnuto, jak budou upraveny obchodní vztahy týkající se roamingu, budeme zákazníky informovat o případných změnách ceníku.“ O2: „O2 CZ zachová výhodné podmínky pro roaming ve Spojeném království (UK) i po vystoupení této země z EU. Zákazníci tak budou moci používat služby a účtování v této destinaci, tak jak jsou zvyklí. V obdobném režimu budou platné podmínky a ceny také u mezinárodního volání z ČR do UK.“

Zatím tedy zůstává vše při starém. Otázkou je, na jak dlouho. Nejprve se musí domluvit politici, až od jimi vyjednaných podmínek se budou odvíjet případné změny v byznysu včetně toho telekomunikačního.