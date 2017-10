Jak vybrat bezdrátová sluchátka. Computer otestoval rovnou 17 modelů

V novém Computeru jsme si přichystali řadu zajímavých témat a dva velké důkladné testy. Líbí se vám bezdrátová sluchátka? My jsme jich do redakce pozvali hned 17 a dlouhé hodiny testovali jejich přednosti i nedostatky. Chcete-li proto koupit ta nejlepší, skočte do svého oblíbeného stánku.

Ashampoo Music Studio 2018

WinX MediaTrans

Leawo Video Downloader

Téma: 23 programů a služeb Googlu, o kterých jste možná nevěděli

Uživatelé znají Gmail či YouTube, Google však zdarma nabízí spoustu dalších zajímavých aplikací a služeb. Podívejte se, jak vám mohou pomoci.

Velký test: 17 Bluetooth sluchátek s náhlavním mostem

Bezdrátová sluchátka se těší stále větší oblibě a jejich výběr je obrovský. Otestovali jsme pro vás dvě cenové skupiny, takže zjistíte, zda má smysl si připlatit, jestli bude zvuk o tolik lepší a co získáte navíc. Rozdíly tu jsou, ale možná ne tak velké, jak byste čekali.

Otestovali jsme tato sluchátka s cenou do 2 000 Kč:

Creative Outlier

​MiPow M3 Lite

Niceboy Hive 2 touch

​Panasonic RP-HF400BE

Philips SHB3060WT

Sony MDR-ZX220BT

Urbanears Plattan ADV Wireless

Otestovali jsme tato sluchátka s cenou do 4 000 Kč:

Audio-Technica ATH-AR3BT

Creative Aurvana Gold

​Jabra Move Wireless

JBL Everest 300

Marshall Major II Bluetooth

MEE audio Matrix 3

Panasonic RP-BTD10

Philips SHB8850NC

Sennheiser HD 4.40

Sony MDR-ZX770BN

Velký test: čtyři tankové tiskárny

Tisk strany na inkoustové tiskárně za jednotky haléřů? Není problém, ale musíte si ji sami „natankovat“ a při pořízení takové tiskárny sáhnete hlouběji do kapsy.

Otestovali jsme tyto tiskárny:

Canon Pixma G4400

Epson L386

HP Deskjet 5820

Brother DCP-T500W

Test softwaru: 3D plánování domácnosti

Většinou se říká, že nejlépe postavíte až svůj druhý nebo třetí dům, protože u toho prvního obvykle zapomenete na nějakou důležitou věc, nebo zvolíte nevhodnou dispozici. Abyste se podobné zkušenosti mohli vyhnout, není od věci si vnitřní prostor rozvrhnout podle sebe.

Recenze

Vedle velkých testů jsme pro vás připravili i několik samostatných recenzí nejnovějších produktů na trhu:

13,3" konvertibilní notebook Lenovo Yoga 720

15,6" notebook Acer Swift 3

EAP Controller – správa Wi-Fi prvků od TP-Linku

Duel grafických karet MSI Radeon RX 550 a Asus GeForce GT 1030

Procesor Intel Core i7-7740X

Základní deska Gigabyte X299 Aorus Gaming 3

Grafická karta AMD Radeon RX Vega 56

Mini-STX základní deska Gigabyte GA-H110MSTX- HD3 a skříň Chieftec STX-01B- OP

Chladiče Noctua NH-U9, NH-U12S a NH-U14S pro AMD Threadripper

Počítačová skříň SilentiumPC Gladius M35T

SFX zdroj FSP Dagger 600W

Bezdrátové reproduktory Bose Soundlink Revolve

Outdoorová kamera BML cShot5 4K

24" WQHD TN monitor AOC Agon AG241QX

Fotoaparát Fujifilm Instax Square SQ10

Herní myš Logitech G903 Lightspeed a dobíjecí podložka Logitech Powerplay

Powerbanka Avacom Prisma AL-10

Chytrá osobní váha Umax Smart Scale US10C

Čtyřdiskový NAS WD My Cloud PR4100 40 TB

Mechanická klávesnice HyperX Alloy Elite

Top 5: Slepé cesty foťáků

Mobility:

5,5" telefon Neffos X1 Max

Chytré zahradní a bazénové LED osvětlení MiPow Playbulb Solar

5,5" telefon Nokia 6

5,15" telefon Honor 9

Chytrý fitness náramek Honor Band 3

Nejlepší mobilní aplikace

Průvodce nákupem: UPS a přepěťové ochrany

Počítač, monitor, tiskárna, ale i Wi-Fi router – to vše je v moderní domácnosti nebo kanceláři nezbytné. A pokud nechcete s nenadálým výpadkem proudu přijít o právě rozdělanou práci, neměl by vám ve výbavě chybět ani záložní zdroj.

Tipy & Triky

Ashampoo Music Studio 2018: Pořádek v hudební sbírce

WinX Media Trans: Přenos fotek, videí a hudby z macOS / iOS

Leawo Video Downloader

Vyvážení bílé barvy při fotografování

Lokální úpravy s pomocí štětcového filtru v ZPS X

Jak prodávat fotky přímo z mobilního telefonu

Odhlášení nepotřebných e-mailů se službou Unroll.me

MS Excel: Podmíněné formátování

MS Outlook: Publikování na blogu

Bezpečnostní servis

Aktuality ze světa Linuxu

Computer doporučuje sestavy

Computer radí čtenářům

Kde hledat informace o přírodě

Herní doupě

GamesCom 2017: Největší herní pecky

Get Even

Uncharted: The Lost Legacy

Sudden Strike 4

Mobilní hry

