Jak vybrat chytré hodinky

Jednoduchý základ

Začít můžeme u náramku, který umí počítat kroky a informace předává do telefonu. Tato nejjednodušší forma se dnes prakticky nevyplatí kupovat a z trhu mizí, protože kroky dostatečně dobře spočítá i samotný mobil. Zkuste třeba aplikaci Google Fit, na iPhonu stačí spustit aplikaci Zdraví.

Doporučit lze náramek Xiaomi Mi Band 2, který k počítání kroků přidává sledování spánkové aktivity. Také má displej, na kterém uvidíte, kolik je hodin a zvládne zobrazit i jednoduché notifikace z mobilu.

Zajímavou kategorií jsou fitness náramky převlečené za klasické hodinky. Mají opravdové rafičky, elegantní design, ale navíc umí zobrazit počet našlapaných kroků. Třeba formou miniaturních diod, jako v tomto případě Elephone W2. Baterie se nenabíjí, je nutné ji vyměnit, ale vydrží i dva roky.

Přetlak funkcí

Pak je tu kategorie chytrých hodinek, které primárně fungují jako prodloužená ruka chytrého telefonu. Předhánějí se výčtem funkcí, výbavou a počtem aplikací, které můžete doinstalovat. Zvažte ale, jestli tohle všechno opravdu chcete. Opravdu si na hodinkách budete číst zprávy, nebo dokonce kupovat letenky? Na některé věci je prostě lepší vytáhnout z kapsy mobil.

U hodinek je důležitější rychlost. Hodinky zavibrují, vy zvednete zápěstí a okamžitě vidíte, co se na mobilu děje. Na některé notifikace se dá i reagovat – rychle odpovědět na zprávu, nebo smazat e-mail.

Nezapomínejte ani na naprostý základ. Potřebujete vědět kolik je hodin, ale jestli to znamená stisknout tlačítko, abyste zapnuli displej, tak je to špatně. Hledejte funkci Always on, tedy takový displej, který základní informace zobrazuje neustále.

A konkrétní doporučení? Jestli máte iPhone, pořiďte Apple Watch. Android Wear lze doporučit, pokud naplno využíváte služby od Googlu. V obou případech však počítejte s tím, že za bohaté funkce zaplatíte výdrží den, maximálně dva. Zajímavou alternativou jsou hodinky Samsung Gear S2 nebo novější Gear S3 – s funkcemi to tolik nepřehání, umí všechno důležité a baterie vydrží týden.

Sporttestery

Zvláštní kategorií jsou sportovní hodinky, které se zaměřují na měření kde čeho od běhu přes lyžování až po golf. Setkáte se i s označením sporttester a typicky uvnitř najdete GPS, takže si můžete v mobilu nebo na internetu zobrazit trasu v mapě. Připlácí se za optický senzor srdečního tepu, ale jestli chcete naprosto přesné informace, raději si kupte hrudní pás, který se k hodinkám připojí bezdrátově. Důležitou vlastností je vodotěsnost, některé modely dokonce umí měřit plavání. Špičkové modely mají i barometr, který sportovní statistiky doplní o nadmořskou výšku.

Pokud pouze běháte, budete to mít jednoduché a levné. Garmin Forerunner nebo TomTom Runner koupíte už za dva, za tři tisíce.

Když se s funkční výbavou posuneme ke špičkovým modelům, je zde TomTom Adventurer, který vyniká přehledným ovládáním a umí přehrávat hudbu do bezdrátových sluchátek. Za současnou špičku je považován Garmin Fénix 5. Vinou přetlaku funkcí je ovládání trochu nepřehledné, ale bohatě to vyváží skvěle fungující notifikace z mobilu a výdrž kolem dvou týdnů na jedno nabití.