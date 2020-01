Jak vypadá sex s mobilem a orgasmus na displeji? Tip na film s hlasovou asistentkou v hlavní roli

Phil žije s mobilními telefony už od dětství. Od tlačítkové Nokie a hraní Hada se postupně dostal až k dospělosti, iPhonu a Siri. Pak se stane nehoda, mobil se rozbije, Phil běží koupit nový s novou hlasovou asistentkou Jexi a začnou se dít věci.

Hlavní hrdina spíše než v realitě, žije v cloudu, namísto reálných prožitků dbá na to, aby jeho život dobře vypadal na Instagramu, místo reálných přátel má jen ty virtuální, bezmyšlenkovitě souhlasí s podmínkami služeb, aniž by je četl, což ho v případě nové hlasové asistentky dostane do problémů. Uvidíte variaci na Apple Store, true wireless sluchátka, aplikace, aktualizaci operačního systému, honičku se samořiditelným autem, služby propojené cloudem a kupodivu také sex se smartphonem a orgasmus na displeji.

Nečekejte žádnou vrcholnou kinematografii, tohle je lehká (a lehce plytká) americká komedie, kde vedle nezbytné romantiky hrají významnou roli aktuální technologická témata. Nicméně pokud vás technologie baví, bude se vám líbit. Film se jmenuje Jexi.