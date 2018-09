Jak z jiného světa. Nokia 9 má foťáky do šestiúhelníku i na prvním živém snímku!

Vypadá to jako hotová věc. HMD Global se do nové Nokie 9 snaží dostat co nejvíce fotoaparátů to půjde, a po nedávném úniku před sebou máme i první živou fotografii ve vysokém rozlišení. Na zadní straně můžeme vidět hned sedm kruhových výřezů uspořádaných do šestiúhelníku. V pěti z nich se bude ukrývat pět fotoaparátů, šestou pozici zaujme přisvětlovací dioda, sedmou pak infračervené ostření. Nechybí ani označení Zeiss, což je u Nokií dlouhodobě používaná značka optiky.

Podle odrazu světla na zadním krytu a na jeho bočních zahnutích to vypadá, že Nokia 9 na zadní straně nabídne sklo. Hlavní záležitostí však bude pět fotoaparátů. Dokážeme si představit základní objektiv, širokoúhlý, teleobjektiv a černobílý snímač, případný typ pátého snímače je nám záhadou. Je zřejmé, že výsledné fotografie bude telefon skládat ze všech snímačů. Tentokrát to však vypadá, že šílený prototyp s označením TA-1094 skutečně půjde do prodeje.

Alespoň soudě podle nálepek na zadní straně, které skrývají spoustu identifikačních kódů, podle nichž půjde leakera zřejmě velmi snadno dohledat (IMEI, sériové číslo, barkód testovací jednotky a dále např. datum výroby - 30. srpna). Datum představení Nokie 9 zatím není známo.