Budoucnost bezkontaktních plateb? Může se uplatnit sken duhovky nebo blockchain

Platba bezkontaktní platební kartou, virtuální kartou v mobilu nebo v hodinkách – to je současnost bezhotovostního placení za zboží a služby v Česku. Do budoucna může ale metod plateb bez účasti bankovek a mincí přibývat a mohou být velmi různorodé. Myslí si to studie portálu Rondo.cz, jenž se zabývá tvorbou internetových projektů.

Podle studie, kterou si nechal portál zpracovat, by Češi v budoucnu kromě známých plastových karet a smartphonů rádi platili třeba čipem implantovaným do ruky. Trendem se mají stát tzv. „hands free“ platby, tedy takové, u kterých nebude potřeba nic nikam přikládat. Senzory v dané oblasti, např. v pokladní zóně v supermarketu, samy detekují potřebné platební informace a systém provede platbu bez aktivní účasti člověka.

Testují se nejrůznější způsoby založené na biometrice. Potvrzování platby otiskem prstu už je nyní realitou v mnoha aplikacích mobilního bankovnictví. Ve Spojených státech probíhá testování potvrzování plateb skenem oční duhovky, což je další z jedinečných poznávacích znaků každého člověka. Vývojáři technologie tvrdí, že celý průběh oskenování oka až po výběr peněz z bankomatu či platbu u pokladny by v praxi netrval déle než 10 sekund. Na druhou stranu nechat si při každé platbě svítit do oka by asi nebylo nic příjemného.

Místo měny tokeny

Další způsob netradičního placení představil v pilotním projektu australský výrobce luxusního oblečení pro muže Matt Jensen. Ve spolupráci s firmou VISA nabídl možnost platit čipem zašitým rukávu na míru střiženého saka. Při placení pak lze v restauraci či v obchodě jen mávnout rukou. Opět to má svoji nepraktickou stránku – čip byste si museli nechat zašít do více svršků anebo pořád nosit jenom jedno sako.

Mnohem snadněji realizovatelné jsou platby v blockchainu. Pomocí tokenizace se převedou aktiva do podoby blockchainového tokenu, který pak slouží díky snadné převoditelnosti například k jednoduchému a pohodlnému placení za věc či službu, na níž se váže. Na úbytě by v takovém případě zhynuli všichni prostředníci a zprostředkovatelé plateb – např. i karetní společnosti.

Je jasné, že stejně jako dnes ani v budoucnu nebude existovat jediný způsob, jak platit za zboží nebo služby. Záleží, která z metod bude pro zákazníky nejpříjemnější, kterou si nejvíc oblíbí. Přitom nemusí být technologicky nejpokročilejší, ani nejvíc automatizovaná. V současnosti nejpohodlnější způsob platby v kamenných obchodech spatřujeme v bezkontaktní platbě na terminálu chytrými hodinkami nebo náramky.