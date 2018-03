Jako Fénix z popela. První novodobé smartphony slavné značky Palm nabídne Verizon

Společnost TCL před dvěma lety koupila legendární značku Palm a my jsme předpovídali, že ji rychle zařadí do svého portfolia (u nás jsou nejznámější smartphony Alcatel a BlackBerry). Nestalo se. Až teď. Proč to trvalo tak dlouho? Protože Číňané nechtěli jen tak plácnout slavné jméno na další z řady smartphonů, ale budovali firmu s vlastním vývojem v Kalifornii a pracovali na prvních telefonech.

Značku Palm mají nést „smartphony s přelomovými inovacemi“. První bude představený ve druhé polovině roku 2018, poběží na něm Android a prvním velkým zákazníkem je americký operátor Verizon.

Via androidpolice.com