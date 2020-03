Jako z digitálního hororu. Nevinný cyklista jezdil s mobilem kolem místa činu, našla si ho policie

Pokud si kladete otázku proč, tak vězte, že stačí být v nevhodný čas na nevhodném místě. Stejně tak, jako se ocitl třicetiletý Američan Zachary McCoy. Podle NBC News z něho totiž aplikace na sledování polohy učinila podezřelého.

Zachary aplikaci Runkeeper použil k trackování své jízdy na kole, která však 3× míjela místo činu v podobě vykradeného domu. To nicméně zjistil až poté, co retrospektivně hledal, co inkriminovaný den vlastně dělal. Kvůli jeho opakovanému výskytu na místě pojala policie podezření, že měl s trestným činem něco společného. Také proto si od Googlu vyžádala přesné určení polohy telefonu a veškeré informace o jeho uživateli.

Zach dostal od Googlu e-mail, že policie požaduje informace týkající se jeho účtu – čili požaduje uživatelská jména, hesla atd. Stálo v něm, že pokud se do sedmi dnů nedostaví k soudu a požadavek nezablokuje, veškeré údaje příslušným orgánům předá.

Konec dobrý, všechno dobré?

V e-mailu nicméně stálo i číslo samotného případu, které si McCoy vyhledal na webových stránkách policejního oddělení v Gainesville, našel zprávu o oné „vloupačce“. Ta se nicméně odehrála již před deseti měsíci, ale jen kilometr od místa jeho bydliště. Díky panice a strachu však nešel na policii, ale najal si právníka.

Ten zjistil, že oznámení bylo podáno na základě tzv. geografického rozkazu, čili sběru veškerých dat z GPS telefonu, jeho Bluetooth technologie, Wi-Fi připojení a GSM sítě od všech lidí nacházejících se v „postižené“ zóně. Toto totiž účinně pomáhá policii při hledání pachatelů. Zde se však poněkud sekla. Problém je v tom, že tato data se sbírají od všech uživatelů chytrých telefonů a to samozřejmě i těch, kteří nemají s nějakým trestným činem nic společného. A to bez jejich vědomí.

Po námitkách právníka a podání vysvětlení o pohybu Zacharyho nakonec policie žádost stáhla. Tím se pro něho sice vše vyřešilo a je mimo podezření, celá kauza ale vyvolává více otazníků a to zejména právě z důvodu „špehování“ lidí technologiemi, které mají neustále po ruce – mobilními telefony. Dejte si tedy pozor na to, jaké informace sdílíte nejen se svým okolím, ale i jen se svým telefonem.

