Japonci věří, že psací stroj není mrtvý. Tenhle má e-ink a složí se do velikosti peněženky

Dopředu vyklopit displej, do stran klávesnici. Na začátku krabička o velikosti peněženky (156 × 126 × 33mm), na konci plnohodnotná klávesnice s e-ink displejem o úhlopříčce 6". Jmenuje se Pomera DM30 a označení psací stroj docela přesně vystihuje, co umí. Žádné funkce navíc, žádné bezdrátové technologie, nic, co by při psaní na schůzkách, ve škole či na cestách rozptylovalo pozornost.

Celé to napájí tužkové baterie, dvě vystačí na 20 hodin provozu (což třeba s ohledem na čtečky elektronických knih není až tak dlouho). Zajímavý je způsob, jak se texty dostávají z Pomery ven – buď ji připojíte přes microUSB jako paměťové médium a stáhnete soubor. Nebo to jde přes paměťovou kartu. A pak je tu QR kód, který Pomera z textu vygeneruje a mobilní aplikace, která prostřednictvím fotoaparátu kostičky vrátí zpět do textové podoby.

Pomera na videu:

Velkým zklamáním je cena. Pomera má sice už 10letou tradici v Japonsku, ale přes Kickstarter se teď snaží dostat do Ameriky. Ale i se 30% slevou pro první objednávky přijde na masivních cca 7 500 Kč. Za přístroj s velmi specifickým využitím je to jednoduše moc...



Takhle to vypadá na displeji Pomery



Pomera DM30: technické specifikace