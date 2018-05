Jaromír Jágr, jak ho neznáte. Takhle zapózoval pro Huawei v posteli a ve vaně

Vypadalo to, že spolupráce mezi Jaromírem Jágrem a českou pobočkou Huawei byla spíše jednorázová pro účely propagace předloňského modelu Huawei P9. V průběhu kampaně ji v roce 2016 dokonce narušila „kauza“ s fotkou pořízenou iPhonem, ačkoli byl Jágr v té době českou tváří Huawei.

Vše je ale zapomenuto a spolupráce pokračuje dál. České zastoupení asi moc dobře tuší, kdo značku u nás pomohl dostat z druhé ligy do extraligy. Nově vznikla kolekce fotografií k propagaci aktuálního vlajkového modelu Huawei P20 Pro. Jágr se zde trochu nečekaně neprezentuje v hokejovém dresu, ale v domácím prostředí, kde si telefon vzal do vany i do postele.