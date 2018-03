Jde do tuhého. Oracle požaduje 9 miliard dolarů za zneužití Javy v Androidu

Společnost Oracle se připravuje na finální právní bitvu s Googlem. Trnem v oku je jí programovací jazyk Java, který byl podle Oraclu zneužit v případě operačního systému Android. Spor se táhne už od roku 2010, kdy se nesmiřitelní rivalové nedokázali shodnout na tom, co byla „přípustná“ inspirace a co „cílené zkopírování“ knihoven programovacího jazyka Java. V roce 2016 dokonce Oracle (neúspěšně) loboval u Evropské Komise.

Vše podle Oraclu začalo tím, že chtěl Google zachovat kompatibilitu s aplikacemi napsanými v Javě. Ovšem, místo toho aby si Google pořídil řádné licence k používání Javy od Sun Microsystems (ještě předtím, než firmu odkoupil právě zmiňovaný Oracle), vybral si z Javy určitou část kódu a zbylé části nahradil vlastními implementacemi.

Spory Oraclu a Googlu zřejmě mohou za to, že je od loňska hlavním programovacím jazykem Androidu Kotlin. Nikoliv doposud používaná Java

Google se celou dobu ohrazoval tím, že využití Java API od Oraclu je začleněno mezi „Politiky spravedlivého používání“ (tzv. Fair use), protože tím chtěl dosáhnout kompatibility s platformou Java. V roce 2014 však americký Federální Soud rozhodl, že API jsou kopírovatelná a zamítl tak protiargumenty Googlu. Zejména proto, že americký gigant neměl nikdy v plánu plnou kompatibilitu s Javou, pouze částečnou v rámci použitého kódu.

Letos by měl být vleklý právní spor konečně dotažen do konce. Google však tahá za kratší konec, a jeho jedinou nadějí je tlak na přehodnocení hodnocení třemi předsedajícími soudci nebo to, aby se soudní řízení projednávalo před celou porotou. V nejhorším případě se může Google ještě obrátit na Nejvyšší soud v USA, jehož verdikt je nezvratný. Ve sporu navíc nejde o „žádné drobné“, Oracle po Googlu požaduje za zneužití Javy 9 miliard dolarů (cca 185,8 miliard Kč).

Android loni oslavil 10 let své existence:

Zdroj Bloomberg