Jde to i bez Huawei. Jižní Korea spouští první 5G síť na světě a varuje před vyššími cenami

Tři jihokorejští mobilní operátoři spustili komerční provoz telekomunikačních služeb páté generace (5G). Jižní Korea se tak stává první zemí na světě, která zavádí celoplošný provoz. Jak se ukazuje, jde to i bez tolik diskutované čínské společnosti Huawei. Soul si od novinky slibuje mimo jiné i rychlejší ekonomický růst.

Zatímco obavy o bezpečnost v souvislosti se sítěmi čínské firmy Huawei brzdí výstavbu sítí 5G v mnoha zemích (diskutuje se o tom vášnivě i v Česku), Jižní Korea na to moc nehleděla. Dva největší mobilní operátoři země (SK Telecom a KT) si poradili bez Huawei, mají vlastní technologie. Naopak vybavení od čínské společnosti použil menší jihokorejský operátor LG Uplus, který také spouští síť 5G. Jihokorejci tedy využili, co bylo k dispozici a co jim vyhovovalo. V pomyslném závodě o zavedení 5G tak porazili ostatní svět.

Síť 5G bude v průměru zhruba 20× rychlejší než LTE/4G a umožní stahování dat s teoretickým maximem až 2,7 GB za sekundu. Nová síť bude najde uplatnění také v mnoha hospodářských oborech.

34 tisíc vysílačů hned při startu

Podle agentury Reuters Korea doufá, že se jí díky nové technologii podaří učinit revoluční skok v oblastech jako jsou chytrá města, autonomní automobily, medicína, bezpilotní letadla, virtuální realita, průmyslové roboty a dalších prvcích internetu věcí. Především by se měl ale i s pomocí 5G zvýšit hospodářský růst země, který byl loni nejnižší za šest let. Jak upozornilo londýnské průmyslové sdružení Global System for Mobile Communications, přínos sítě 5G pro celosvětovou ekonomiku by mohl do roku 2034 představovat kolem 565 miliard dolarů.

V Jižní Koreji společnost SK Telecom zatím vybudovala pro novou službu 34 tisíc základních stanic a od minulého pátku je pokryto 85 měst v zemi. V této asijské zemi ale podle všeho všichni přemýšlejí jinak než v Česku. K dispozici bude proto 5G kromě jiného i na univerzitách a v jejich kampusech, na dálnicích, ve vlacích, v metru, na sportovních stadionech, dokonce i na nejznámějších plážích u moře. Tedy všude tam, kde se počítá s velkým množstvím zákazníků a velkými datovými toky.

Závody pokračují

Jižní Korea svým krokem, na který se připravovala několik let, a který podle ministra hospodářství Hong Nam-kiho přišel zatím operátory na 2,6 miliardy dolarů, porazila ostatní soupeře. Se zavedením sítě 5G v blízké době počítají také USA, Čína a Japonsko. Posledně jmenovaný stát chce mít podobné služby v provozu v létě 2020, kdy se bude konat v Tokiu letní olympiáda. Ve Spojených státech spouští provoz této sítě společnost Verizon už 11. dubna, ovšem jen ve městech Chicago a Minneapolis.

Podle loňské prognózy poradenské společnosti Deloitte by vlastní síť 5G mělo letos spustit ve světě celkem 25 operátorů, ale neplánuje se celoplošné pokrytí jako v Jižní Koreji. Koncem roku 2018 novou technologii testovalo 72 operátorů. Například německá skupina Deutsche Telekom spustila první vysílače umožňující přenos signálu 5G loni v říjnu na čtyřech vysílačích v Berlíně. To jsou ale oproti Koreji pořád jen testovací provozy. Se sítí 5G počítají výhledově i operátoři v České republice.

Dominantním hráčem mezi vlastníky 5G technologií je stále Čína. V případě této technologie existuje podle společnosti IPlytics přes 10 tisíc nejrůznějších patentů. Z nich vlastní čínské subjekty 3400 patentů, jen samotná Huawei jich má 1529. Právě proto s ní mnozí operátoři, i ti, kteří působí u nás, nadále počítají. Předpokládá se totiž, že otázky kolem bezpečnosti provozu se nakonec podaří uspokojivě vysvětlit. Kromě Huawei drží patenty v Číně i firmy ZTE, Oppo a také státní Čínská akademie telekomunikačních technologií.

Společnosti v Jižní Koreji, a právě to vysvětluje úspěch této země v zavádění sítě 5G, vlastní 2051 patentů. Americké pak pouze 1368. O něco více jich má finská Nokia.

Připlatíme si

Jak se ale říká, každá sranda něco stojí. Proto i s ohledem na v Česku probíhající diskusi o ceně dat je nutné upozornit, že technologie 5G nebude pro zákazníky levnější. Naopak se dá výhledově počítat se zvýšením cen. Jistě, bude to za znatelně lepší a rychlejší služby. Do cen se jednak promítnou velké náklady operátorů na zavedení sítě, jednak ceny telefonů schopných využít rychlost 5G budou poměrně vysoké.

Například Samsung začne tento v pátek prodávat (jen v Koreji a USA) svůj model Galaxy S10 5G. Jenže ten bude stát v přepočtu kolem 25 tisíc korun. Konkurenční firma LG nabídne svůj přístroj V50s za dva týdny.

Jihokorejští operátoři počítají v současnosti s několika různými tarify, aby přilákali co nejvíce zákazníků. Jenže cena by se mohla v dalších letech zvýšit. Nejlevnější tarif, který budou mít Jihokorejci od svých operátorů teď k dispozici nabídne v nové sítě 8 GB dat a bude stát zhruba 1100 korun. Ten nejdražší za 2500 korun poskytne neomezená data s nesmírně rychlým připojením.

SK Telecom doufá, že do konce roku bude mít nejméně milion 5G zákazníků, přitom jejich celkový počet je u této firmy 27 milionů. Vzhledem k cenám to tedy nepůjde až tak rychle. Odhady hovoří o tom, že letos přejdou na 5G technologii maximálně tři miliony Jihokorejců. Ovšem obyvatelé této asijské země jsou vedle Japonců nejvyhlášenější „hračičkové“ světa, pokud jde o nové technologie, takže čísla mohou být i daleko vyšší.

V každém případě další kapitola technologické revoluce začíná.