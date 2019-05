Jde to i levněji. Sazkamobil nabízí volání do zahraničí za 4,50 Kč/min.

Od 15. května bude volání do zahraničí regulováno podle nových pravidel EU na maximální sazbu necelých 6 korun za minutu. Síťoví operátoři se drží cenových stropů, Sazka mobil ale dokazuje, že to jde i levněji – cenu minuty sráží na 4,50 Kč/min. SMSka vyjde na 1,80 Kč, což je zhruba stejně jako u síťových operátorů.

„Velká trojka se momentálně pohybuje v rozmezí 5,80 Kč až 5,90 Kč za minutu. My chceme nabídnout svým klientům opravdu nízkou cenu, a proto poskytujeme volání do zahraničí za 4,50 Kč za minutu, což je o čtvrtinu nižší sazba než mají ostatní společnosti, protože další virtuální operátoři kopírují ceny velké trojky,“ komentuje Jan Schmiedhammer, ředitel Sazka mobilu.

Rychlý cenový přehled:

Operátor volání do zahraničí za minutu (zóna 1) Sazka mobil 4,50 Kč Vodafone 5,80 Kč T-Mobile 5,89 Kč Mobil.cz 5,89 Kč Tesco mobil 5,89 Kč Blesk mobil 5,89 Kč O2 5,90 Kč

K Sazka mobilu je třeba dodat, že zóna 1 obsahuje země EU plus Norsko, Lichtenštejnsko a Island. Virtuál má ještě zónu 0, do které spadají Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko, Čína, Vietnam. Do zóny nula se volá ještě levněji, konkrétně za 2,50 Kč/min.

Ovšem pozor, existují i zóny 2, 3 a 4, kde se za minutu hovoru platí až 60 Kč, viz web Sazka mobilu.