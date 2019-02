Je Pixel nový iPhone? Google jde cestou, kterou léta prošlapával Apple

Třetí generace smartphonů Pixel dostala Google do pozice nejrychleji rostoucí smartphonové značky v USA. Meziročně se jich prodalo o 43 % více, i když celý trh klesl o 23 %. Čím je tak masivní úspěch způsobený? Částečně tím, že Google kromě softwaru a služeb dostal pod kontrolu také hardware, vše pečlivě sladil dohromady a přidal hrstku unikátních technologií, které nikdo jiný na trhu nemá.

Na jednu stranu to připomíná způsob, jakým se o své telefony stará Apple, na stranu druhou tím Google začíná silně konkurovat svým partnerům – zaběhnutým výrobcům smartphonů s Androidem.

Pro nejbližší budoucnost se spekuluje o rozšíření řady Pixel o levnější modely a hodně se mluví o chytrých hodinkách Pixel Watch. U nich by mohl Google zopakovat to, co dělá se smartphony. Vždyť jen před pár týdny americký gigant koupil společnost Fossil, která poslouží jako zdroj patentů, know-how a kvalitních mozků podobně, jako se to na podzim 2017 stalo v oblasti smartphonů s HTC.