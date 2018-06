Je to trochu složitější, ale opravdu můžete mít LG G7 ThinQ za lákavých 18 tisíc

V sobotu jsme vydali článek o tom, že Vodafone získal exkluzivitu na LG G7 ThinQ a že stojí 17 977 Kč. V neděli jste nám začali posílat screenshoty z vodafonského e-shopu s cenou 20 977 Kč, takže jsme se zeptali operátora, kde je pravda a odpověď je pozitivní.

Cena 20 997 Kč je vedena jako oficiální a operátor na ni dává třítisícovou slevu. Takže všichni rezidentní zákazníci (bez ohledu na to, zda jsou zákazníky Vodafonu) opravdu mohou LG G7 ThinQ koupit za 17 977 Kč. Zmatek s ciframi patrně vznikl při skládání produktového profilu na eshopu.

Původní článek vyšel v sobotu 2. června s následujícím nadpisem:

LG G7 ThinQ má konečně českou cenu. Je o 5 tisíc nižší, než se čekalo!

V posledních dnech kolovaly po českém internetu zprávy, že LG G7 ThinQ bude stát sebevědomých 23 tisíc (ostatně uvádí to třeba i LG Shop). České zastoupení firmy nám tuto částku odmítalo potvrdit s tím, že se vše dozvíme 1. června a dnes opravdu máme jasno.

G7 se objevila v nabídce Vodafonu, operátor na ni má exkluzivitu do konce června (dál se uvidí). Dostupná je jediná barva – modrá. Zatím zde svítí příznak „Není skladem“, ale po víkendu by se to mělo změnit.

A cena? O celých pět tisíc níže: 17 977 Kč. Pokud si k telefonu pořídíte tarif, cena klesá až k částce 13 997 Kč (ale závazek je drahý a dlouhý, takže jen kvůli slevě na telefon se rozhodně nevyplatí). V minulých letech patřily vlajkové modely LG k těm levnějším a skok na 23 tisíc by znamenal konfrontaci s nejsilnějšími jmény smartphonového světa, s cenou pod 18 tisíc to vypadá na hodně atraktivní štiku v českém smartphonovém rybníce!