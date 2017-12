Je tohle podoba Xperií pro rok 2018? Pokud ano, pak Sony srovná krok s konkurencí

Sony se už dříve nechalo slyšet, že letošní rok byl poslední, kdy firma pro smartphony Xperia používala už poněkud okoukaný design OmniBalance a jeho lehce upravenou verzi Loop Surface. Trendy jsou jasné a i Sony, pokud chce držet krok s dobou, se musí přizpůsobit. V příštím roce bychom se tedy měli dočkat bezrámečkových Xperií.



Skleněný model by měl být nástupcem Xperie XZ Premium

Portál Gizchina.com nyní přichází s fotografiemi dvou údajných připravovaných modelů Xperia, které by do tohoto konceptu mohly zapadnout. Větší a hranatější model se skleněnými zády by se mohl stát nástupcem úspěšné Xperie XZ Premium, zaoblenější hliníkový model s protáhlejším displejem by mohl reprezentovat střední třídu.



Sony zapracovalo na zúžení brady a čela, stereoreproduktory ale zachovalo

Kromě výrazně zmenšeného čela a brady s minimálními bočními rámečky Sony nejspíš adoptuje i technologii duálních fotoaparátů, které se dosud vyhýbalo. Patrná mechanická spoušť fotoaparátu a zachování stereo reproduktorů dodává maketám na autentičnosti. U menšího modelu se zřejmě nepodařilo čtečku otisků implementovat do bočního tlačítka, tak ji Sony bude muset umístit na záda.

