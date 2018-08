Jeden z nejlevnějších LTE smartphonů v prodeji. Alcatel 1 má protáhlý displej a odlehčený Android

Alcatel začal na českém trhu prodávat svůj nejnižší model Alcatel 1. Smartphone představuje naprostý základ, který naštěstí nezapomíná na důležitou LTE konektivitu. V duchu současných trendů i u tohoto modelu nalezneme protáhlý displej s poměrem stran 18 : 9. Telefon pohání kvůli jeho slabšímu hardwaru odlehčená verze Androidu Oreo – Go Edition. V prodeji je za 1 990 Kč v černé a modré barvě.

Pětipalcový displej nabídne hrubší rozlišení 480 × 960 bodů. Okraje sice nejsou úplně nejtenčí, ale i tak telefon velikostně odpovídá starším 4,5palcovým modelům. O výkon se stará procesor MediaTek MT6739, více jak 1 GB operační paměti a 8 GB vnitřního úložiště nemůžeme u nejnižšího modelu očekávat. Zachována zůstala podpora paměťových karet.

Telefon má plastové zaoblené tělo, které imituje broušený kov. Uvnitř se nachází baterie s kapacitou 2 000 mAh, která se dobíjí přes microUSB konektor. Potěší přítomnost 3,5mm jacku a FM rádia. Fotoaparát s jednou čočkou poskytne 5Mpx rozlišení a neumí automaticky ostřit. Nabízí isadu funkcí nazvanou Sociální režim, která slouží k focení, rychlé úpravě fotek a jejich sdílení, a kreativní nástroje Photo Booth a Social Square.

Telefon obsahuje předinstalovanou sadu Go aplikací, např. Google Go, Google Maps Go, Gmail Go a další. Součástí této speciální platformy je také přístup na YouTube Go, který umožňuje stahovat videa do telefonu a sledovat je offline, pokud není k dispozici internetové připojení. Obchod Google Play obsahuje nabídku mnoha dalších aplikací vytvořených přímo pro zařízení využívající system Android Go edition, včetně aplikací Facebook Lite, Skype Lite atd.