Jen divoká spekulace? Microsoft prý brzy představí smartphone s Androidem

U Microsoftu se teď dějí věci. Podle spekulací se americký gigant chystá představit nové smartphony, které nepoběží na mobilní odnoži Windows 10. Byl by to už druhý krok do stejné řeky, protože již v roce 2014 představil Microsoft, a to pod hlavičkou finské Nokie, smartphone Nokia X2 s Androidem. Uživatelské rozhraní bylo upraveno po vzoru „dlaždic“, telefon se však dočkal spíše vlažného zájmu veřejnosti. Možná i proto, že mu chyběly aplikace od Googlu, nejcitelněji portál Google Play.

Zatím posledním smartphonem od Microsofu byla Lumia 650, která byla představena v únoru roku 2016. A od té doby nic. Microsoft na mobilní hardware zanevřel a veškerou svou mobilní pozornost začal směřovat na své aplikace pro platformy Android a iOS. Podle spekulací však Microsoft zřejmě připravuje nový Android smartphone, v němž budou opět hrát prim „jeho“ služby a aplikace. Ty pro Android v posledních letech rozhodně zaujaly, těšit bychom se tak mohli na Microsoft Launcher, prohlížeč Edge nebo kancelářský balík Office. Přítomnost aplikací Googlu je však zatím velkým otazníkem...

Spekulace ale zatím stojí na hodně vratkých nohách, zdrojem informací je údajná konverzace s podporou Microsoftu. Vše se nakonec může ukázat jen jako hodně divoká spekulace. Tou je ostatně i fanoušky žádaný Surface Phone pod označením Andromeda. Zařízení bylo údajně ve vývoji se dvěma skládacími displeji, následně se objevila informace o tom, že byl vývoj zařízení zastaven. Podle posledních zpráv se jeho vývoj znovu rozběhl, Microsoft jej však chce „výrazně přepracovat“.

Skládací Andromeda s Androidem tak v kontextu posledních týdnů nevypadá úplně nereálně...

Zatím poslední novinka od Microsoftu. Surface Go:

Zdroj Gizmochina