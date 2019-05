Jen Trumpův zdvižený prst? Huawei dostal tříměsíční přechodnou licenci

Včera jste si u nás mohli přečíst o tom, že jej americký prezident Donald Trump zařadil na černou listinu společností, kterým americká administrativa zakazuje prodej amerických součástí, komponent, hardwaru a softwaru bez speciální licence. Už dnes je ale všechno trochu jinak. Americké ministerstvo obchodu udělilo Huawei přechodnou tříměsíční licenci pro nákup amerických produktů, aby firma mohla udržovat stávající sítě v chodu a poskytovat firmwarové aktualizace u svých smartphonů.

Dočasná licence Huawei i nadále neumožňuje kupovat americké součástky a komponenty pro výrobu nových zařízení, pro to je potřeba plnohodnotná licence, kterou Huawei zřejmě jen tak nedostane. Jako by to však i sama firma dopředu věděla, v médiích se hovoří o tom, že se Huawei předzásobilo všemi potřebnými součástkami na tři měsíce dopředu.

Oficiálním zdůvodněním udělení tříměsíční licence je dát čas americkým telekomunikačním operátorům využívajících vybavení od Huawei na to, aby se na nastávající situaci připravili, resp. dohodli s jinými společnostmi. V USA se to týká zejména operátorů v řídce obydlených místech jako Wyoming a východní Oregon, kde se v hojné míře používají nedávno nakoupené síťové prvky od Huawei.

A zatímco včera to ještě vypadalo, že Trumpovi by snad mohlo jít skutečně o Národní bezpečnost, dnes to vypadá na pokračování obchodní války mezi USA a Čínou. Trump hrozí zdviženým prstem a čeká se na to, jak zareaguje Huawei. Přijde do hry Plán B nebo se všechny smartphony Huwei začnou najednou prodávat pod brandem Honor?

Zdroj Reuters