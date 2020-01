Ještě divočejší spojení auta a dronů předvádí Audi. Svítí, vidí za roh, nemá vrtule a nabíjí se na střeše

Koncept vozu značky Lexus zahrnující drone jako poslíčka na nošení zavazadel vás evidentně zaujal, a tak tu máme ještě jedno spojení auta a létajících robotů. Koncept se jmenuje Audi AI:Trail, dronů má rovnou pět, jmenují se Audi Light Pathfinder a protože se díváme daleko do budoucnosti, jsou trojúhelníkovité a bezrotorové.

Hlavním prvkem výbavy letounů jsou světelné reflektory Matrix LED, které svítí vozu na cestu. Z výšky to zvládnou výrazně lépe než konvenční lampy umístěné v přídi vozu, a to bez negativ jako je oslepení protijedoucích aut. Unikátní rozhled využívají také v dronu umístěné kamery a radar, které přenesou obraz, nebo informaci o protijedoucím autě do kabiny dříve než jej bude vidět.



Takhle AI:Trail na frankfutrském autosalonu vyfotili kolegové z Auto.cz

Dva až tři drony jsou stále ve vzduchu, zbytek se bezdrátově nabíjí na střešní plošině pomocí integrovaných indukčních cívek.

Při současném stavu technologií nemáme ani baterie, ani nabíječky, ani bezrotorový pohon, který by umožnil koncept Audi Light Pathfinder převést do praxe. Audi ale netvrdí, že jej začne v nejbližších letech vyrábět, takže proč se trochu nezasnít?

Audi AI:Trail na videu: