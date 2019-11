Ještě nemáme 5G, ale ve světě už řeší 6G. Kdy přijde a co přinese?

Třebaže ve světě se teprve rozbíhá provoz komunikačních sítí páté generace, hovoří se už o nástupnické generaci. Možnostmi sítí 6G, které by měly nabídnout výrazně vyšší rychlost stahování, se už zabývají čínská společnost Huawei nebo jihokorejský Samsung. Nová technologie však nepřijde dříve než okolo roku 2030. Co to znamená pro běžné uživatele a jak by měla 6G fungovat ve srovnání s předchůdci?

Co je 5G

5G je nový telekomunikační standard pro mobilní sítě, který po technické stránce zásadně předčí předešlé generace. Brouzdání po internetu je díky němu rychlejší a odezva nižší, což usnadňuje spárování a výměnu dat v rámci takzvaného internetu věcí, neboli vzájemně propojených zařízení, jako jsou domácí spotřebiče nebo nejrůznější gadgety. Pomoci by pátá generace měla také v oblasti autonomního řízení.



Jak vypadá telefon pro 5G? Na pohled se zásadně neliší, důležité jsou „vnitřnosti“.

Současná nejpoužívanější síť 4G/LTE se ve větším měřítku prosadila kolem roku 2009, její přenosová rychlost se v praxi pohybuje přibližně na 15 megabajtech za sekundu. 5G, s jejímž masovějším nasazením se ve světě počítá na příští rok, poskočí na hodnoty přesahující tisíc megabajtů za sekundu.

5G se dostává i přímo do mobilních telefonů. Samsung, Motorola a další už představili přístroje s podporou 5G. Většina jich využívá mobilní procesor Qualcomm Snapdragon 855, který obsahuje 5G modem, pouze telefon od Huawei má čipset vlastní výroby.

Co slibuje 6G

Podle Mahyara Shirvanimoghaddama, experta na bezdrátové komunikace z Univerzity v Sydney, by sítě 6G mohly dosahovat rychlostí v řádech tisíců gigabajtů za sekundu. Pro americkou televizi ABC přirovnal, že na sítích šesté generace by si uživatel mohl za jedinou sekundu stáhnout 142 hodin videa v nejvyšší kvalitě z internetové televize Netflix. Otázkou je praktická využitelnost takové rychlosti a zbytek ekosystému – například dnes neexistují procesy a paměti, které by dokázaly gigantický datový tok zpracovat a uložit. Nicméně i to by v předpokládaném horizontu měla vyřešit přirozená technologická evoluce.

Shirvanimoghaddam očekává mnohem vyšší využití cloudových služeb, na něž se bude spoléhat mnohem více zařízení. „5G jednoduše nebude schopné tohle poskytnout, a proto se budeme muset posunout k 6G,” míní. Počítá se také s vyšší stabilitou připojení a snížením prodlevy.

Kdo se o 6G zajímá?

Možnosti nadcházející generace komunikačních sítí už zkoumá čínská firma Huawei, dlouhodobě podezřelá ze špionáže pro čínskou vládu. Spojené státy kvůli tomu firmu vyloučily z budování 5G infrastruktury. Varování vydal vloni i český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).

„Souběžně pracujeme na 5G i 6G, takže jsme s 6G vlastně začali už před dlouhou dobou,“ nechal se v záři slyšet generální ředitel Huawei Žen Čeng-fej. Vývoj technologie je podle něj v počátcích, nasazování v praxi je vzdálené ještě zhruba dekádu. Huawei pracuje i na technologii 5G pro automobily. Na trhu dálkově ovládaných nákladních automobilů pomocí 5G se snaží prosadit Scania a Ericsson.

Jihokorejský Samsung je na tom podobně. V létě oznámil, že založil nové výzkumné zařízení, které se má 6G zabývat. Do sítí šesté generace se pustili také výzkumníci z univerzity Virginia Tech nebo firma LG.

Podle Shirvanimoghaddama je přirozené, že první společnosti už začínají sítě 6G vyvíjet. Firmy však ještě budou muset zapracovat na záležitostech jako design procesorů v budoucích zařízeních nebo napájení. „Musíme vymyslet udržitelný způsob, jak všechny ty přístroje pohánět, jinak si spálíme Zemi,“ řekl expert.

5G v České republice

V tuzemsku je ovšem poměrně v nedohlednu i nasazení reálně využitelného 5G. V současné době se teprve chystá aukce kmitočtů, které jsou pro 5G pásmo potřeba. Až poté se mohou začít stavět nové vysílače nebo aktualizovat ty stávající. Český telekomunikační úřad (ČTÚ) nedávno oznámil plán posunout zahájení aukce z letošního podzimu na leden příštího roku. Úspěšní držitelé by měli frekvence získat v polovině roku.

Současně probíhají přípravy na testování mobilní verze 5G. Ministerstvo průmyslu a obchodu spolu s resortem (MPO) pro místní rozvoj vypsalo výběrové řízení, do kterého se mají zájemci hlásit. Přihlášky mohou posílat do 22. listopadu. MPO pak vybere pět měst, které se testu zúčastní.

„Vybereme pět měst, která se díky soutěži dříve stanou chytrá – s pomocí 5G sítí. Pomůže jim s tím spolupráce státu a soukromého sektoru. V soutěžních návrzích nám mohou samosprávy posílat nová řešení v oblasti autonomní mobility, bezpečnosti občanů či třeba elektronického zdravotnictví,“ sdělil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).