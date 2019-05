Ještě rychlejší Google Assistant. Za 38 sekund vykonal 11 komplexních příkazů!

Google na konferenci I/O 2019 představil novou generaci Google Assistanta, kterou americký gigant pracovně nazývá „Next generation Assistant“. Ten dokáže nově pracovat v reálném čase (a většinou i offline) i díky tomu, že Google smrsknul značnou část backendu na vzdálených serverech (nějakých 100 GB) do 0,5GB balíčku umístěného v telefonu. Ten tak dokáže vyhodnocovat příkazy až 10× rychleji než dříve! A Google uvádí, že reakce jsou tak rychlé, že vám bude dotyk prstu na displej působit jako velmi pomalá činnost...



Jak rychlý je Google Assistant nové generace? Otevření kalendáře a kalkulačky nás moc nenadchlo...

V působivém demu jsme se dočkali vyhodnocení jedenácti za sebou jdoucích příkazů, a to za 38 vteřin! A nejednalo se jen o jednoduché úkoly typu „spusť svítilnu“, ale o komplexní dotazy pro objednání jízdy do hotelu (telefon spustí aplikaci, zjistí aktuální místo, z mailu vyčte název hotelu, kde uživatel bydlí a následně veškeré informace vloží do aplikace) či otevření Twitterového profilu zvoleného uživatele. Dotazy mohly být řazeny za sebou bez opětovné aktivace slůvky „Hey, Google!“. Tato kouzelná slovíčka stačilo uvést jen na začátku celé sekvence dotazů.



Zmínka o počasí na zítřejší den, vyhledání Twitterového účtu a objednání jízdy z aktuálního místa do „mého hotelu“. Tak už byla jiná liga! Telefon s 0,5GB vyhodnocovacím modulem za 38 vteřin vyhodnotil a vykonal 11 komplexních příkazů

Assistant tedy dokáže daleko lépe rozeznat komplexní scénáře, např. když po něm v půlce diktování textu chcete vykonání nějaké akce. V průběhu psaní e-mailu můžete nadiktovat předmět (do těla e-mailu se tak nenapíše „Zadej předmět xyz“, což by udělala současná generace asistenta), při psaní zprávy si zase můžete nechat vyhledat data (např. letenku), a jejich výstupy pak dále používat. V rámci dalšího dema byla prezentována odpověď na textovku, která byla nadiktovaná hlasem a Assistant k ní přiložil vybranou fotografii, která prošla filtrem „zvíře“.



S novou verzí Assistanta se zatím počítá pouze u nových Pixelů, do nichž se dostane ještě do konce roku

Vše šlo rychle, přesně a s minimálním zpožděním, dotyky na displej by všechny operace výrazně prodloužily. Na závěr ale pro vás ale máme jednu smutnou zprávu. S novým Assistantem se zatím počítá pouze pro nové Pixely, u nichž se objeví do konce letošního roku. Další smartphony s Androidem Google zatím nezmiňuje.