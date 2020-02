Jsou pro vás skládačky pasé? A co říkáte na prototyp TCL s výsuvným displejem?

TCL chtělo na veletrhu MWC v Barceloně rozpoutat velkou show, jejíž hlavní hvězdou měl být funkční prototyp smartphonu s výsuvným displejem. Protože však byl letošní MWC kvůli koronavirusu zrušen, můžeme se na prototyp podívat jen na uniklých snímcích, které publikoval web CNET.

Prototyp od TCL sice používá flexibilní displej, na celou věc jde ale trochu jinak než Motorola Razr nebo Galaxy Fold. V zavřeném stavu vypadá prototyp jako běžný smartphone, a to až do té doby, než z boku vysunete druhou polovinu displeje! Přesný mechanismus, jakým se displej „složí“ do útrob sice neznáme, ale skutečně to vypadá na to, že se uvnitř nějakým způsobem naroluje nebo částečně přeloží tak, aby byl v případě potřeby opět k dispozici pro další vysunutí.



Zajímavý prototyp od TCL využívá flexibilní displej trochu jinak - v případě potřeby jej vysunete z těla telefonu. Ze smartphonu se tak stane tablet

Na výsuvné části je na zadní straně umístěn čtyřnásobný fotoaparát s přisvětlovací diodou, který se ze základního těla s rozměry konvenčního smartphonu vysouvá podobně, jako byste při návštěvě babičky rozšířili svůj jídelní stůl a přidali k němu z komory dvě židle... Hádáme, že u tohoto konceptu bude výrazně trpět kapacita baterie, protože vnitřní prostory nejsou nafukovací, a při zasouvání zabere flexibilní displej určitě dost prostoru. Zobrazovací panel se zakřivenými okraji navíc zcela jistě nebude kryt sklem, ale plastem.

Je velká škoda, že se si nebudeme moci funkční prototyp osahat na veletrhu MWC. Na druhou stranu má TCL spoustu času koncept doladit, a ukázat jej v komerčně dostupné podobě třeba na zářijovém veletrhu IFA v Berlíně, popř. příští rok na CESu nebo MWC. Jak se vám koncept líbí? Obstojí ve světě skládacích zařízení nebo je to jen koncepčně zajímavé zařízení s nulovou využitelností? Podělte se o váš komentář v diskusi pod článkem.

Zatím nejnovější skládačka - Samsung Galaxy Z Flip: