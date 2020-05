Jsou pro vás smartphony příliš složité? Action Blocks je jednoduché ovládání přímo od Googlu

Google Action Blocks (zdarma pro Android) je aplikace, která zjednoduší ovládání smartphonů, líbit se bude uživatelům, kterým je přetlak funkcí spíše na obtíž. Appka na plochu přidá widgety s rychlými akcemi.

Řekněme, že jste typ člověka, který ve svém smartphonu dělá pouze čtyři věci: procházíte internet, sledujete videa na YouTube, prohlížíte si fotografie rodiny a rádi jí posíláte hromadné zprávy. Action Blocks z několika kroků učiní jediný – stačí odemknout telefon a klepnout na tlačítko.

Action Blocks přímo vycházejí z hlasového asistenta Google Assistanta, takže umožňují to, co on. Jedním klepnutím do displeje se tak můžete přesměrovat na vybraný YouTube kanál (nebo vybraná videa), telefonovat danému kontaktu, přehrát hudbu (konkrétní skladby, alba atd.), nastavit budík, vytvořit připomenutí, otevřít kalendář, otevřít aplikaci, nastavit teplotu na termostatu v rámci chytré domácnosti a zapnout/vypnout osvětlení, či odeslat konkrétní SMS konkrétnímu kontaktu.

Zejména odesílání SMS zde dává největší smysl. Určenému kontaktu tak můžete odeslat předem napsanou zprávu. Může tedy fungovat nejen jako jistá varianta SOS tlačítka, ale také např. jako prosté kontaktování druhé strany, aby s vámi zahájila videochat. Celý koncept je cílen na technologické analfabety a starší uživatele, ale ocení jej i ti, kteří přetechnizovaný svět příliš nebaví.

V tomto ohledu tak může Apple jen závidět. Jeho iOS se s každou aktualizací stává složitější a stále méně přehledným a to i pro zkušenější uživatele. Od Androidu se už ale inspiroval v mnohém (oznamovací lišta, widgety atd.), a tak doufejme, že se jednou dočkáme i jednoduššího uživatelského prostředí. Apple je však znám pro svůj perfekcionizmus, takže se dá očekávat, že pokud s něčím takovým přijde, určitě to nebude jen v podobě aplikace.

Action Blocks v akci: