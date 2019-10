K čemu jsou chytré hodinky na lodi, aneb Garmin Fenix 6X v neobvyklé roli

Ne, že by si nové Garmin Fenix 6X nezasloužily plnotučnou recenzi, ale místo opětovného popisu, že skvěle měří tep, hodí se cyklistům i horalům a připraví vás na první maraton, jsem se rozhodl zjistit, k čemu poslouží na palubě jachty.

Garmin nabízí i jachtařské hodinky Quatix 5. Ty se u nás neprodávají, ale z českého Garminu přišla jednoduchá náhrada: vezměte si Fénixy a námořní funkce si doinstalujte z obchodu Connect IQ. Konkrétně to jsou: Loď, Kotva, Autopilot, Příliv a odliv.

Primárně využijete aktivitu loď, která na několika obrazovkách ukáže důležité informace: čas a vzdálenost od startu, směr pohybu (získanou z vnitřního kompasu hodinek), rychlost SOG (Speed Over Ground v uzlech) a dokonce i zjednodušenou mapu pobřeží. V praxi oceníte právě SOG, která se s odchylkou maximálně dvou desetin námořního uzlu shodovala s palubními přístroji. Zkrátka ležíte na přídi a nemusíte zatěžovat kormidelníka dotazy, kolik zrovna jedete. Po dokončení cesty získáte veškeré statistiky o plavbě, podrobněji si vše prohlédnete v mobilní aplikaci Garmin Connect.

Další praktickou funkcí je Kotva. Přestože by se měly při kotvení vždy držet hlídky, tato funkce ohlídá, zda vaše loď driftuje jen ve vámi nastaveném kruhu. Jakmile se vychýlí (kotva povolí) a hrozilo by uplavání, hodinky vás upozorní. Vibracemi vás vzbudí, i když budete dřímat v podpalubí. Praktická je i funkce Přílivu a odlivu vztažená k aktuálnímu místu, to se hodí zejména při stání v marině.

Hodinky podporují i příjem informací z palubního plottru a dokonce i ovládání autopilota, avšak v obou případech musí být protějšek od Garminu. Pak byste na hodinkách viděli i rychlost větru, hloubku, běh motoru a další zajímavé údaje. Bohužel v Evropě převládají palubní přístroje Raymarine a byl to i náš případ.

Klíčovou předností nejnovějších Fénixů je výdrž. Po čtyřech dnech, 23 hodinách zaznamenávané plavby, hodinovém běhu a krátkém plavání ukazovaly hodinky stav 25 % baterie. To je bezkonkurenční výkon. Zatímco u jiných chytrých hodinek musím začínat den či několikahodinovou sportovní aktivitu (typicky kolo) s plně nabitou baterií, a u celodenních přejezdů vystačí GPS záznam jen tak tak, zde si mohu dovolit zapomenout hodinky dobít, a přesto vydrží po celou dobu sportu. Cena je vysoká, vášniví sportovci ale nebudou litovat.