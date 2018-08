K Huawei P20 Pro od Vodafonu můžete vyhrát luxusní zájezd do Dubaje. K ruce budete mít i osobního sluhu

Skupina Vodafone v Evropě včetně české pobočky operátora vyhlásila soutěž o luxusní zájezd do Dubaje. Podmínkou zařazení do soutěže je nákup smartphonu Huawei P20 Pro u Vodafonu. Nedotovaná cena zařízení bez tarifu činí 21 979 Kč, pokud si telefon pořídíte s tarifem, operátor sleví tři tisíce. Na nákup telefonu zároveň platí akce Huawei s dárky v hodnotě 3 198 Kč.

Pro účast v soutěži o zájezd do Dubaje je nutné registrovat se na této stránce, vyplnit osobní údaje a zodpovědět dvě vědomostní otázky. Zařízení musí být zakoupeno a zaregistrováno v době trvání soutěže, tedy od 20. července do 19. října 2018. V průběhu soutěže budou vylosováni celkem tři výherci smartphonu Huawei P20 Pro a na závěr jeden vítěz, který převezme hlavní cenu – pětidenní zájezd do Dubaje do pětihvězdičkového hotelu Burdž al-Arab.

Plnění hlavní výhry: Hlavní cena je ubytování v apartmá pro dvě osoby v hotelu Burdž al-Arab na 4 noci, včetně snídaně. Cena zahrnuje zpáteční letenky (ekonomická třída) z mezinárodního letiště Václava Havla v Praze, odvoz na letiště a z letiště, cestovní pojištění a odletové poplatky. Během pobytu v hotelu budete mít svého vlastního soukromého sluhu, přístup do exkluzivních bazénů a na pláže Burdž al-Arab Jumeirah a bezplatný přístup do vodního parku Wild Wadi Waterpark po dobu pobytu. Cenu je možné využít po dobu 9 měsíců, ale nevztahuje se na období Vánoc, Nového roku a státních svátků.

V Česku propaguje smartphone Huawei P20 Pro Jaromír Jágr: