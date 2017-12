K podpoře Androidu Oreo (Go Edition) se přidává Qualcomm a MediaTek

Společnosti Qualcomm a MediaTek oznámily podporu nového operačního systému Android Oreo (Go Edition), Jedná se o zjednodušenou verzi systému, která je určena pro smartphony nižší třídy, jenž jsou osazeny 1GB RAM nebo ještě menší. Systém má menší paměťovou náročnost na interní úložiště i díky zjednodušeným verzím aplikací. Více o Androidu Oreo (Go Edition) jsme vám přinesli v samostatném článku.

MediaTek má pro Android Go připraveny čtyřjádrové čipsety nižší třídy MT6739, MT6737 a MT 6580. MediaTek dodává, že první smartphony s Androidem Go běžící na jeho čipsetech, se na trhu objeví již v roce 2018. Cílovými destinacemi těchto smartphonů je Afrika, Latinská Amerika, jihovýchodní Asie, Blízký východ a Indie.

Podporu systému Android Go ohlásila i společnost Qualcomm, a to na představovací akci na Havaji, kde světu poprvé ukázala nový čipset Snapdragon 845. Podle Qualcommu jsou tzv. „Android Go ready“ všechny čipsety řady 2xx, výrobce mobilních procesorů dodává, že „s Googlem spolupracuje na nové vlně smartphonů“ a také, že Android Go na jeho čipsetech „nabídne uživatelskou zkušenost, kterou smartphony v této třídě dříve nenabízely“.

Videopředstavení Androidu 8.0 Oreo:

Budou Oreo Go podporovat i další výrobci mobilních čipsetů, např. Huawei nebo Samsung? Případné oznámení podpory ořezané verze Androidu očekáváme v následujících dnech.

