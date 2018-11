K tarifu s 500 MB T-Mobile přidá 4 GB. Cena zůstává, ale nabídka má háček

T-Mobile nabízí tarif s neomezeným voláním, SMS za 1,50 Kč a 4,5 GB dat. To vše za zajímavých 499 Kč měsíčně. Kde je háček? Jde o tarif Mobil S se standardní porcí 0,5 GB, ke kterému je navíc balíček 4 GB. Tento balíček při využití akce dostanete na prvních 12 měsíců zdarma (podmínky). Smlouva je však podepsaná na dva roky...

A kdo se nepodívá do ceníku (zde, str. 22) a zůstane bezstarostný jako slečna na úvodním obrázku, zjistí až za rok z faktury, že za ty bonusové 4 GB platí čtyři stovky. Samotný tarif Mobil S stojí pětistovku, takže to máme celkem za 900 Kč. Průměr za celé dva roky tak za Mobil S se 4,5 GB vychází na 700 Kč měsíčně. Nabídka platí do konce roku 2018.

Sedm stovek je už docela hodně peněz, za 777 Kč můžete mít „flat“ od Vodafonu se 7 GB (5 + 2 GB k vyzvednutí v aplikaci). Z tohoto příkladu plyne jasné ponaučení – nevěřte libě znějícím nabídkám operátorů, obvykle mají nějaký háček. Čtěte podmínky, studujte ceníky.