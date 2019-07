KaiOS je na cestě za první miliardou uživatelů a Češi jsou u toho. Co stojí za jeho úspěchem?

Po nástupu „doby smartphonové“ to s vlastním operačním systémem zkoušel kde kdo, ale neuspěl ani Microsoft, ani Samsung, natož některý z řady menších projektů. Dlouho to vypadalo, že budeme na věky sledovat přetahovanou Google Androidu s Apple iOS, ale v poslední době se hodně mluví o platformě KaiOS.

Nebylo až tak těžké dostat se na třetí místo v počtu uživatelů právě za Android a iOS, ale ambice projektu jsou daleko větší. Co je KaiOS, co dělá jinak a proč to funguje? O novém fenoménu mobilního světa si s námi popovídal Tomáš Gatial, vývojář společnosti Livesport.

KaiOS je nový fenomén mobilního světa. Mobilní operační systém, který má více než sto miliónů uživatelů. Proč se o něm u nás mnoho neví?

Asi proto, že v Česku nemají lidé moc důvodů si KaiOS telefony kupovat. Hlavně mobily s Androidem jsou cenově dostupné a je tu velmi slušné datové pokrytí. Když používáte smartphone a podobné telefony mají i lidé kolem, můžete snadno podlehnout pocitu, že takhle je to všude.

Když se ale podíváte na celosvětová data, smartphone vlastní „jen“ tři miliardy lidí, a podle internetworldstats.com je na internet připojených jen asi 56 % uživatelů. Tomu zbytku KaiOS přinesl velmi levný tlačítkový telefon s dlouhou výdrží baterie, díky němuž mohou být online lidé, kteří doteď neměli k internetu přístup. V našich končinách KaiOS určitě neosloví masy, ale může být atraktivní pro seniory, pro některé nenáročné uživatele nebo pro ty, kteří si nařídili digitální detox.

Jak se tvůrcům systému povedlo uspět tam, kde neuspěl Firefox OS a další pokusy o konkurenci zavedenému Androidu?

KaiOS technologicky vychází ze zaniklého Firefox OS, což byl sice inovativní operační systém, ale jen z pohledu vývojářů aplikací. Pro uživatele nepřišel ve srovnání s iOS nebo Androidem s ničím převratným. KaiOS se ani moc nesnaží být konkurencí Androidu, našel mezeru na trhu. Zavedl pojem “smart-feature phone” a boduje tam, kde současné smartphony zaostávají.

Které telefony mají KaiOS a jaká je jejich výhoda proti levným smartphonům? Opravdu je to jen cena? Vždyť nejlevnější Android se i u nás dá pořídit už něco málo nad tisícovku.

Podle KaiOS je momentálně k dispozici 12 smart-feature telefonů s operačním systémem KaiOS. U nás můžeme narazit na Nokii 8110 nebo Cat B35, které jsou dostupné v eshopech. V Africe se ale KaiOS telefon MTN prodává v přepočtu za 390 korun (249 ZAR) a indonéský WizPhone je k sehnání za přibližně 150 korun (6.81 USD).

V Indii, která je pro KaiOS klíčovým trhem, je telefon s KaiOSem dostupný jen za vratnou zálohu při měsíčním programu v přepočtu za 30 korun (99 rupií). Na světě je pořád obrovské množství lidí, kteří žijí z jednoho dolaru na den, a pro ně nedává moc smysl utratit v přepočtu tisíc korun za zařízení se slabou výdrží baterie. A pak tu možná hraje roli i nízká datová náročnost smart-feature telefonů, ale to už je jen můj dohad.

Jaké jsou aplikace v porovnání s Androidem či iOS? Jak se liší jejich vývoj?

KaiOS spojuje to nejlepší z vývoje mobilních a webových aplikací. Protože je postavený na pozůstatcích Firefox OS, sdílí jádro s jedním z nejvyspělejších mobilních prohlížečů. Já jako vývojář mám k dispozici aktuální webové technologie postavené na Javascriptu CSS a HTML a zároveň nejsem omezený procesem schvalování ze strany vlastníka platformy. Díky tomu je možné vydat aktualizace okamžitě, což je pro nás velké plus.

Co vám při vývoji aplikace způsobilo největší problémy? Jaká je největší výhoda a naopak nevýhoda platformy?

Z pohledu vývoje je tu zároveň jedna velká výhoda i nevýhoda - a to je navigace. Platforma KaiOS nemá žádnou metodu vstupu podobnou myši nebo dotykové obrazovce, musíme si vystačit jen s dostupnými tlačítky. Hlavně z pohledu UX designu jsme se museli vrátit k rýsovacímu prknu a znovu promyslet, jak zajistíme, aby aplikace byla pro uživatele jednoduchá a intuitivní, ale aby mu zároveň přinesla komplexní sportovní výsledkový servis, který mu můžeme nabídnout. A to všechno na obrazovce s 240x320 pixely.

Obchod s aplikacemi se na KaiOS plní poměrně pomalu. Proč?

To je spíš otázka pro firmu KaiOS. Řekl bych, že si uvědomuje, že pro některé jejich uživatele je telefon s KaiOSem první internetové zařízení, a nechce je zahlcovat tisíckovami aplikací různých kvalit. Asi proto má procesy schvalování aplikací nastavené jinak. U nás to naštěstí proběhlo hladce.

Jak se zrovna Livesport dostal mezi první schválené aplikace?

Livesport je ryze česká firma, provozujeme weby a aplikace s rychlým zpravodajstvím z 38 sportů ve více než třiceti světových jazycích. Měsíčně k nám přijde zhruba 85 milionů unikátních uživatelů z celého světa, některou z mobilních aplikací si stáhlo přes 65 milionů sportovních fanoušků. Stále hledáme nové způsoby, jak oslovit sportovní fanoušky a v KaiOS vidíme velký potenciál. První verzi aplikace FlashScore jsme vydali za pouhé čtyři měsíce, což nám určitě pomohlo. Za ty čtyři měsíce jsme poslali ke schválení aplikaci přehledně pokrývající několik sportů, což KaiStore do té doby neměl.



Livesport se snaží své služby dostat na počítače, tablety i smartphony. Díky KaiOS se přidávají i jednoduché a levné mobily.

Na aplikaci jsme pracovali celý podzim 2018 a perličkou je, že ji KaiOS uveřejnil 25. prosince. E-mail od KaiOS, který nám dává zelenou, nám přišel doslova pod stromeček. Technická část KaiOS je totiž na Taiwanu, kde Vánoce neslaví, proto na vydání pracovali i naše svátky.

Proč se vlastně snažíte o KaiOS? Je zajímavý rostoucím počtem zařízení, potenciálem do budoucna, nebo je tam i něco dalšího?

Ono je to jedno s druhým. Potenciál je tam ohromný a rychlý nástup KaiOSu od roku 2017 ukazuje, že tenhle typ telefonů uživatelům v některých zemích chyběl. Pro nás je důležité, že když si sportovní fanoušek třeba z Indie nebo z některé africké země koupí první telefon s internetem a zvykne si na naši aplikaci, budeme pro něj první bránou do světa sportu. A FlashScore si nainstaluje, i když pak případně přejde na vyspělejší platformu. Být jedinou univerzální sportovní aplikací na KaiOSu s jeho velkou uživatelskou základnou navíc určitě prospěje našemu brandu, který se snaží oslovit sportovní fanoušky po celém světě.

Vím, že máte přímý kontakt s výrobci KaiOS telefonů. O čem s nimi jednáte? Snažíte se, aby vaši appku předinstalovali a uživatelé ji tak měli na očích?

Tady musím znovu pochválit KaiOS, který nám pomáhá v komunikaci s jednotlivými výrobci, a se kterým máme rozpracované i různé možnosti marketingu kolem naší aplikace. Přímo s výrobci jsme domlouvali hlavně dodávky prototypů jejich telefonů, které většinou ochotně poskytují. Mít FlashScore předinstalovaný je jedním z našich cílů, ale o tom s výrobci stále ještě jednáme.