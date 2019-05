KaiOS je třetí nejrozšířenější mobilní systém. Běží už na 100 milionech telefonů

To, co se nepodařilo platformám Bada, Firefox OS, Sailfish OS, Tizen a co v podobě Windows Mobile zařízl sám Microsoft, nyní dokázal KaiOS. Stal se třetí nejrozšířenější platformou pro mobily, ačkoli v jeho případě nikoli pro ty úplně chytré.

KaiOS se naopak se snaží jednoduché, většinou tlačítkové telefony povýšit na trochu chytřejší zařízení a umožnit jim alespoň základní synchronizaci a připojení na některé online služby. V současnosti na KaiOS běží už na 100 milionů telefonů ve 100 zemích světa.



Predikce prodeje „chytrých tlačítkových telefonů“ s KaiOS a jejich podíl na celkové distribuci tlačítkových telefonů (Zdroj: Counterpoint Research)

Hongkongská společnost KaiOS Technologies stojící za vývojem systému oznámila, že získala dalších 50 milionů amerických dolarů na investice do rozvoje platformy. Peníze poskytne fond Cathay Innovation.

Mezi akcionáře KaiOS Technologies patří mimo jiné společnost TCL vyrábějící mnoho levných tlačítkových telefonů, a také Google, jenž prostřednictvím této platformy dokáže nabídnout své služby i mimo majoritní chytré platformy Android a iOS.

Jak funguje operační systém KaiOS: