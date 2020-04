Karanténa je příležitost. Udělejte tyhle věci, na které normálně nemáte čas

Hodně se mluví o všem, co nám pandemie a karanténa bere, ale my chceme být pozitivní a vzít to jako příležitost. Naše tipy jsou obecné. Spíše než dávat konkrétní návody, vás chceme postrčit k tomu, abyste se do toho pustili. Teď je dobrá příležitost, teď je dostatek času, nastudujte dané téma, najděte nejlepší řešení právě pro vás a dejte se do toho.

Změňte operátora, teď to jde snáz

Přechod mezi operátory teď trvá pouhé dva dny (no dobře, spíš tři), ale hlavně vše vyřešíte s tím novým. Teď už vás nedrží dvouletá smlouva, od 1. apríla platná novela jejich platnost prakticky ruší. Otázkou je, jestli je kam přejít… Podrobněji v tomto článku:

Naučte se platit mobilem nebo hodinkami

...konkrétně vy už to pravděpodobně umíte, ale naučte to i své rodiče a prarodiče. Výhody to má i mimo pandemii, ale teď se nejvíc hodí, že nedochází k výměně fyzických peněz. Oproti bezkontaktní platební kartě má mobil (hodinky) tu výhodu, že nemusíte zadávat PIN na terminálu, na který už sahaly stovky lidí před vámi.

Super je, že do mobilu se dají přidat i všechny ty věrnostní karty, které vám nafukují peněženku – dobrá je na to bezplatná aplikace Stocard (Android/iOS).

Kupte si drobnosti z Číny, bude hůř

Další změna legislativy. Tentokrát se ruší osvobození drobného zboží od DPH, což jednak znamená zdražení populárních cetek z Aliexpressu, Gearbestu, Banggood a dalších čínských obchodů, ale také komplikace při jejich doručení po Česku.

Vyřešte zálohování fotek

Fotky reprezentují naše vzpomínky a nechceme o ně přijít. Způsobů zálohování je nespočet, existuje specializovaný hardware, specializované online služby, dají se koupit síťové disky NAS, které s těmi službami spolupracují…

Nebo to můžete dělat jako Filip, který má dva harddisky bez jakékoliv inteligence či zabezpečení a všechno dělá ručně (podle hesla: čím jednodušší systém, tím menší šance je, že se něco pokazí). Plus Google Fotky, které automaticky a zdarma zálohují všechno, co mobilem vyfotíte a natočíte. Jedinou nevýhodou je snížené rozlišení.

Úklid telefonu

Fotky máte protříděné a zálohované, takže se můžete vrhnout na aplikace. Opravdu jich v mobilu potřebujete 170? Nešlo by jich 30 odinstalovat? Uleví se úložišti, procesoru i baterii. Co takhle aktualizace operačního systému – máte nejnovější dostupnou verzi? Projděte maily a odhlaste se z newsletterů, které vás už dávno nezajímají.

Zřiďte si správce hesel

Zabezpečení naší digitální existence je jedna z těch věcí, o kterých víme, že bychom je měli vyřešit, ale donekonečna je odkládáme. Online je naše soukromí, data, peníze, soubory, fotky, služby. Zřiďte si kvalitního správce hesel, nenechávejte ten krok na první velký bezpečnostní průšvih – to až někdo odhalí vaše supertajné heslo, které ve stejné podobě používáte u desítek služeb.

Ne, hesla uložená v prohlížeči rozhodně nestačí. Taková databáze je snadno hacknutelná, data jsou online a jejich zabezpečení je bídné.

První jméno, které lze doporučit, je 1Password. Skvělá služba pro mobily i počítače, jen se musíte smířit s měsíčními poplatky. Sticky Password je v Brně vyvíjená alternativa. I zde se dá platit pravidelně, ale stále ještě se dá koupit doživotní licence. Jmenovat se dá Last Pass a další. Najdou se i bezplatné služby, ale jsou pochopitelně méně komfortní. Pěkný přehled mají kolegové na Živě:

Specializované služby se o bezpečnost postarají od A do Z. Vymyslí robustní heslo, jednou za čas jej může změnit, uloží jej a synchronizuje mezi počítači a mobily, pak jej na požádání vloží, kam je potřeba. Na vás je potvrzení master heslem, nebo otiskem prstu. A ukládat sem můžete i další informace – licence, platební karty, doručovací adresy, nebo celé šifrované soubory.