Karetní hra Gwent už za pár dní vyjde na Androidu. Půl roku po vydání na iOS

Jedna z nejpopulárnějších karetních her na motivy knižního, seriálového (starého polské produkce i nového pod hlavičkou Netflixu) a filmového Zaklínače se již za pár dní dostane na Android. Hra Gwent: The Witcher Card Game se na Android smartphony dostane již v úterý 24. března. Oproti verzi pro iOS, která vyšla loni v říjnu, tak bude mít druhé mobilní zpracování téměř půlroční zpoždění.

Hra se přitom od všech ostatních karetních her zásadně odlišuje. Nečekají vás atraktivní souboje kartiček „jeden na jednoho“, ale pouze o strategické rozmístění vašich bojovníků do dvou řad (na blízko, lučištníci). Na konci kola vyhrává ten, kdo na své straně získal více útočných bodů. A celé klání se rozhoduje na dvě vítězná kola. I proto je ve hře hodně strategie, v čemž by se mohl inspirovat etalon karetních her Hearthstone, jemuž se přezdívá „RNG Clown Fiesta“. Velký vliv zde nemá zkušenost hráče, ale element náhody.

Hru Gwent jsme si mohli s předstihem vyzkoušet na Androidu, a můžeme potvrdit, že je hratelnost i na menších displejích velmi dobrá. Do hry se můžete přihlásit prostřednictvím GOG účtu nebo Facebooku, poté vás čeká zhruba dvacetiminutový tutoriál, který vám osvětlí základy. Následně si odehraje tři hry proti skutečným hráčům a dostanete celkem pět základních balíků s jednotlivými frakcemi.

Hrát můžete v klasickém nebo tréningovém režimu, případně přejít na režim arény, kde si můžete zahrát i s kartami, které aktuálně nevlastníte. A platit za ně muset nebudete, protože ve hře najdete odměny za denní přihlášení i questy, které vás odměňují zlatými kameny. A stovku si pak koupíte jednotlivé „sudy“ s kartami, buď podle setů, nebo jednotlivých frakcí. Pokud vás na mobilu baví karetní hry Hearthstone, The Elder Scroll: Legends nebo Legends of Runeterra, je Gwent dost zajímavá alternativa.

Trailer na Androidí verzi karetní hry Gwent:

A pokud si hru předregistrujete na Google Play, můžete se po vydání těšit na avatara Imperial Golem, který bude zdarma přiřazen k vašemu hernímu účtu. Oficiální cestou bude hra Gwent: The Witcher Card Game vydána pro Android již zítra, tj. 24. března.