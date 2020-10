Karetní Magic na mobily letos nedorazí. Hearsthone zase čekají velké změny

Karetní hra Magic: The Gathering je jakýmsi etalonem všech sběratelských karetních her. V roce 1993 ji vydala firma Wizards of the Coast, a po 27 letech měla její digitální adaptace MTG Arena dorazit i na smartphony s Androidem. Tedy na lukrativní trh, který v rámci slušně pojatého free-to-play modelu může přinést spoustu nových hráčů a také spoustu těch, kteří si za karty rádi zaplatí. Jenže Magic letos na mobily nakonec nedorazí. Společnost Hasbro, pod kterou spadá značka Wizards of The Coast, hru odložila na příští rok.

Hra měla původně vyjít na mobily ještě koncem letošního roku, což Hasbro na svých výročních čtvrtletních konferencích neustále opakovalo. U představení expanze Zendikar Rising jsme dokonce mohli vidět fungující demo v telefonu. Podle posledních informací se však vydání hry přesunulo na první měsíce roku 2021, protože se letos budou vývojáři soustředit „na doladění PC verze hry“. A to je třeba, protože nedávný update, ostatně stejně jako každý předešlý, přinesl celou spoustu chyb.

I přesto, že MTG Arena už dávno vystoupila z betaverze, vypadá to pořád stejně. Chybné interakce karet, bugy, náhodné odhlašování od serveru, nekonečně načítání „Waiting for Server“ nebo nefunkční FNM eventy, které jsou po pár hodinkách zrušeny abyste nakonec mohli „hrát cokoliv co chcete a bez omezení“. A je dobře, že v současném stavu se hra nedostane na smartphony, protože by byl výsledek katastrofální.

Na mobilech tedy zatím stále dominuje Hearthstone, který zřejmě s ohledem na brzký nástup mobilní verze MTG Areny přišel se zatím největším updatem všech dob. Těsně před startem nové expanze Madness at the Darkmoon Faire se do hry dostanou Achievements (herní úspěchy) a nový strom odměn. Denní questy už vás nebudou odměňovat zlatem ani balíčky karet, ale budete získávat body, za které postupně odemknete odměny, které se budou pro každou karetní sadu lišit. Úplnou novinkou jsou složitější týdenní questy a také legendární questy, které už nebudou automaticky přepisovat jeden z vašich tří aktuálních úkolů.

Představení expanze Madness at the Darkmoon Faire:

Samozřejmě bude možné zakoupit i placený Tavern Pass, v němž postupným levelováním dosáhnete na větší množství odměn či na speciální skiny hrdinů. Všechny novinky by měly být přehledně vidět v nové profilové stránce, kde budou zakomponovány všechny potřebné informace.

Trailer k novému hernímu režimu Duels pro Hearthstone:

Jenže, krátce po představení nové expanze Blizzard opouští po 12 letech stěžení postava, Dave Kosak, jehož můžete vidět i na samotném představovacím videu (vlevo). Už když Hearthtstone tým opustil „ikonický“ Ben Brode, začala mít hra sestupnou tendenci, odchod Kosaka může Hearthstone zasáhnout ještě citelněji. Už teď to totiž vypadá, že hra recykluje co může, a ani chystaný neoriginálně nazvaný herní režim Duels využívající karty, které vlastníte, mu zřejmě nijak výrazně nepomůže.